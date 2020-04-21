自律，成就更好的自己

居家时间充裕，本就不该虚度。合理规划目标，坚持完成任务，日子久了，一定会有效果

最近，一则“农村体育生在家训练82天”的视频火了。刘传贺今年18岁，是安徽宿州市一名高三体育生。疫情期间不能返校的他，就地取材，坚持训练了80多天。家在农村，没有跑道，泥土地上照样健步如飞；没有器械，缺少工具，轮胎、砖头轮番上阵；无人指导，拍摄视频让教练纠正动作；缺少陪练，家人助阵充当临时“计时员”“发令员”。

6点起床，7点上网课，9点开始体能训练……2个多月来，刘传贺的时间表排得满满的，文化课和体能训练一天都没落下。没人约束，也无人督促，但他认真训练，非常辛苦。

这份自律令人感动。对体育生来说，在校系统训练很关键。但疫情影响了开学，为了不耽搁，刘传贺在家毫不懈怠，没有条件，创造条件也要保持训练的强度和效果。自我坚持的毅力，让他离“上一所大学”的目标，又近了一步。

为了目标全力以赴，刘传贺的态度值得点赞。疫情发生后，不少人在家“云办公”、生活“无接触”。有人总结，不方便出门，划分出两种生活状态，一种明确目标任务，保持自我约束。另一种则是开启“度假模式”，未免松劲懈怠。毫无疑问，刘传贺是前者。跟他一样，很多人也都利用这段时间提升自己，比如锻炼身体，增强抵抗力；锤炼本领，提高专业素质；修炼内心，保持心理健康……居家时间充裕，本就不该虚度。合理规划目标，坚持完成任务，日子久了，一定会有效果。

自律的态度也会给别人积极的影响。有人看了刘传贺的视频，留言说自己也要锻炼身体，不再浪费光阴。也有人捡起了自己因工作忙碌而丢到一边的爱好，决心成为更好的自己。其实，我们都希望让自己变得更好，但变好的过程，往往不会轻松。想要好身体，就得勤锻炼；想要好成绩，就得苦读书。所有收获的背后，都藏着看不见的耕耘与努力。觉得辛苦时，不要轻言放弃，提升自我的信念，可以化作坚持下去的动力。走出舒适圈的每一步，都有意义。

每一份努力，都不会被辜负；每一份付出，都能收获幸福。路再远，只要脚不停，就有到达终点的一天。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 13 版）