凝聚战胜疫情的全球合力

团结合作是最有力的武器。加强对话交流、加强全球产业链条上关键环节的协调沟通、加强国际宏观经济政策协调，找到战胜疫情的“最优解”

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，给各国人民生命安全和身体健康带来巨大威胁。在这场没有硝烟的战斗中，人类是一个休戚相关、安危与共的命运共同体。国际社会唯有凝聚合力，才能共克时艰、战胜疫情。

疫情是摆在全人类面前的一道“考题”，没有任何一个国家可以独善其身、置身事外。在这场公共卫生安全事件面前，任何自我例外、自我封闭、自我孤立的行为都是短视的。推动国际社会同舟共济、团结合作，是构建人类卫生健康共同体的正确方式。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席倡导国际社会坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作。各方就团结抗击疫情、稳定世界经济达成重要共识，向国际社会发出积极信号。在推动构建人类卫生健康共同体的道路上，中国一以贯之、步履坚定。中国以实际行动，毫无保留地同各方分享防控和治疗经验，为同国际社会一道战胜这场疫情而矢志努力。

在经济全球化的今天，人类早已是“你中有我，我中有你”的命运共同体。流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。在疫情面前，我们需要的是科学、理性与合作。唯有真正把握当下、抓好防控，国际社会才能战而胜之。疫情发生后，中国始终本着公开、透明、负责任态度，广泛开展国际合作，向有需要的国家提供力所能及的支持和帮助，充分体现了推动构建人类命运共同体的努力。

“投我以木桃，报之以琼瑶”。在抗击疫情的斗争中，中国人民不会忘记，有170多个国家领导人和50多个国际和地区组织的负责人向我们表示慰问和支持。当前，国际疫情持续蔓延，截至4月10日，中国政府已经或正在向127个国家和4个国际组织提供包括医用口罩、防护服、检测试剂等在内的物资援助；中国还向世卫组织捐助2000万美元，累计向11国派出13批医疗专家组，同150多个国家以及国际组织举行了70多场专家视频会；中国地方政府、企业和民间团体已向100多个国家和地区以及国际组织捐赠了医疗物资。这既是对各国无私帮助的回馈，也彰显了疫情面前的中国道义、中国担当。

面对疫情，团结合作是最有力的武器。从长远看，没有哪个国家可以孤木独支，只有世界各国精诚合作，才能共克时艰。从制定防控措施、采购医疗物资，到研究最佳诊疗方案，再到疫苗的科研攻关，各个方面环环相扣，一个都不能落下。只有各国加强对话交流、加强全球产业链条上关键环节的协调沟通、加强国际宏观经济政策协调，在密切配合、相互帮助下共同抗疫，才会达到信息与成果共享的最佳状态，找到战胜疫情的“最优解”。

全球战疫，命运与共召唤责任共担。在共同的疫情挑战面前，世界各国只要秉持人类命运共同体理念，团结协作、迎难而上，必能推进国际抗疫合作，实现世界经济稳定。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 05 版）