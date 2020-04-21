北京朝阳区为何成为高风险地区？

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火4月20日表示，近期，朝阳区出现一起境外输入病例引发的聚集性疫情，导致朝阳区疫情风险级别定为高风险地区。

据悉，全国疫情风险等级查询系统显示，4月20日北京市朝阳区为高风险地区，也是全国唯一高风险地区。针对这一情况，在20日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，庞星火表示，按照国家《关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》要求，高风险地区的分级标准为累计确诊病例超过50例，并且14天内有聚集性疫情发生。

庞星火表示，4月14日，北京市朝阳区确诊的一例境外输入性病例造成其家庭3人关联性病例，成为一起聚集性疫情，因此朝阳区疫情风险级别定为高风险地区。针对此起疫情，北京已迅速隔离治疗病例，严密开展流行病学调查和隔离密切接触者，并对病例同楼相关居民和环境进行了核酸检测，结果均呈阴性。

新华社北京4月20日电