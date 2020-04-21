人民网武汉4月20日电 （记者汪晓东、田豆豆）4月20日，援助湖北疾控队的74名队员圆满完成各项任务后顺利返京。

新冠肺炎疫情发生以来，国家卫生健康委共选派965名疾控队队员驰援湖北省和武汉市，迅速投入到疫情防控阻击战中。疾控队队员深入城市街道、社区中心蹲点巡查，千方百计控制传染源，切断传播途径。疾控队队员还通过设计开发核酸检测系统、加大培训力度等，帮助提高湖北省检测能力。针对社区防控这一关键环节，疾控队队员与湖北疾控人员组成防控小分队，落实网格化防控措施，做到“2小时内完成网报、12小时内完成检测、24小时内完成流调”。驰援湖北疾控队队员累计完成13046例患者流调，追踪调查近4万名密切接触人员，检测标本43.4万份，培训武汉本地疫情防控人员26万多人，覆盖社区群众1100万人，为湖北省和武汉市疫情防控工作作出了重要贡献。目前仍有部分专家继续留守武汉，协助当地做好各项常态化防控工作。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 04 版）