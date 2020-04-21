“七十七国集团和中国”呼吁支持世卫组织

人民网联合国4月19日电 （记者杨俊）“77国集团和中国”19日发表声明，赞赏世界卫生组织在抗击新冠肺炎疫情过程中发挥领导作用，呼吁国际社会团结一致，并增加对世卫组织的支持。

声明指出，面对迅速蔓延的疫情，当务之急是挽救生命。声明赞赏世卫组织在谭德塞总干事带领下发挥的领导作用，全力支持世卫组织为发展中国家有效应对疫情提供信息、进行技术指导、开展培训等。

声明强调，团结应成为主流，希望国际社会团结一致，防控病毒传播及引发破坏性后果。针对最需要援助的国家和未受疫情全面影响的国家，国际社会应合作提供科学指导、培训、设备、基本医疗用品和救援服务等。

声明呼吁各国增加对世卫组织支持，指出疫情危机可能导致发展中国家几十年来发展成就付诸东流，在支持发展中国家应对危机过程中，世卫组织发挥至关重要的核心作用。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 03 版）