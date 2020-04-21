“传递共同战疫的信心和力量”

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并快速蔓延，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。中国始终秉持人类命运共同体理念，在继续做好本国疫情防控工作的同时，积极推动抗疫国际合作，在力所能及的范围内向国际社会提供支持和帮助。连日来，多国媒体高度评价中国在全球抗疫中展现的负责任大国形象，认为中国以实际行动为抗疫国际合作作出重要贡献，为共同战胜疫情注入信心和力量。

“中国抗疫经验具有重要借鉴意义”

美国《华尔街日报》网站刊文称，自2月以来，哈佛大学医学院工作人员就一直与中国医务人员保持密切联系与合作，双方多次就疫情危机管理和临床经验等举行在线研讨会。文章引用哈佛大学医学院院长戴利的话说，中国专家就疾病诊断、病理学和抗病毒药物老药新用等，与美国专家分享了宝贵的一线经验。

希腊《每日报》撰文说，中国在抗疫过程中采取的一系列科学、合理措施，如今已经被证明非常有效，“中国抗疫经验具有重要借鉴意义，值得世界各国参考和学习”。中国经验为各国探索和开展疫情防控工作提供有益借鉴，有助于全球早日控制并战胜疫情。

坦桑尼亚《公民报》主编赛义德日前发表评论文章认为，中国在疫情防控方面的举措为各国提供了可资借鉴的经验，例如全员参与防控、建立联防联控工作机制、重视医卫设备生产研发和人才培养、善用电子商务和教育平台、发展后勤物流体系等。“非洲各国可以结合自身实际，充分汲取中国积累的经验做法，因地制宜地运用到抗疫斗争中。”

美联社发表文章认为，中国成功经验表明，在疫情防控中“迅速采取行动至关重要”。“如果对某种传染性疾病缺乏认知，也没有针对该疾病的药物或疫苗，那么隔离是遏制其传播的最有效方法”。英国《经济学人》杂志认为，中国抗疫为世界提供三大经验：与公众做好沟通、想方设法遏制病毒传播速度、医疗体系做好充足准备等，有关经验和成果在许多受疫情影响国家正得到有效运用。

“展现了同各国携手抗疫的积极姿态”

《缅甸时报》报道指出，在缅甸疫情防控的关键时刻，中国派遣医疗专家组来到缅甸，分享抗疫经验、帮助援建实验室，这是友好邻邦守望相助的举措。中国向多国提供战疫支持，不仅是国际人道主义精神和国际担当的有力体现，更是人类命运共同体理念的生动实践。

泰国《暹罗商业》期刊日前发表文章认为，中国与国际社会分享疫情防控和诊疗方案，同多国和国际组织举行专家视频会议，与各国研究人员联合发表学术论文、加强科研合作、开展药物和疫苗联合研发……中国把在抗疫实践中积累的宝贵经验与世界分享，不断推动疫情防控国际合作，为遏制疫情传播、维护各国人民生命安全作出重要贡献。

俄罗斯东方媒体新闻社报道称，随着国内疫情防控取得重要阶段性成效，中国正通过向多个国家派出抗疫医疗专家组、提供医疗物资援助等方式，帮助其他国家和地区抗击疫情，“展现了同各国携手抗疫的积极姿态”。

尼日利亚《人民报》刊发国际问题评论员萨勒的文章称，2014年埃博拉疫情在非洲肆虐时，中国是第一个向西非提供疫情专项援助以及向疫区派出专家组和医疗队的国家。如今面对新冠肺炎疫情的挑战，中国向非洲国家派遣医疗专家组，介绍防疫经验、培训防疫技能、帮助完善卫生防控体系，为遏制疫情在非洲蔓延贡献重要力量。“中国在国内疫情尚未结束、防控压力依然很大的情况下，积极向有需要的国家伸出援手，展现负责任大国担当，为全球抗疫提供强大支撑，向世界传递共同战疫的信心和力量。”

“加强团结合作才能应对共同挑战”

卢旺达《新时代报》《今日基加利》《时间新闻网》等主流媒体近日纷纷报道了世界政党就加强抗击疫情国际合作发出共同呼吁的消息。报道认为，面对疫情，中国共产党与世界政党一道发出共同呼吁，为推动加强抗疫国际合作、促使国际社会最终赢得疫情防控全球阻击战，凝聚广泛共识和强大合力。“世界各国都应以相互信任为基础，团结一致，共克时艰。”

柬埔寨《高棉时报》近日报道了首批援柬中国抗疫医疗专家组圆满完成任务回国的消息。报道称，中国专家分享了专业知识和防控经验，并对柬埔寨医护人员进行医疗培训。柬中两国医学工作者密切合作，共同遏制了疫情在柬埔寨进一步蔓延。“中国为推动抗疫国际合作作出具体而生动表率。疫情当前，全球命运与共，加强团结合作才能应对共同挑战。”

乌克兰“国家网”报道称，疫情在乌克兰发生后，中国同乌克兰开展迅速而富有成果的合作，对于乌克兰出现的问题，中国朋友迅速出手相助。面对疫情，世界团结、共同努力和互相帮助至关重要。中国以实际行动践行人类命运共同体理念，乌克兰也愿向其他国家提供力所能及的帮助。

中非《中非晨报》主编贝拉发表多篇评论文章认为，全球化时代，疫情让人们再次认识到，任何国家都不可能独善其身。中国在自身取得疫情防控积极成果的同时，全力支持全球抗疫行动。各国只有凝聚加强团结、促进合作、相互支持的共同意志和力量，才能取得抗疫最终胜利。

（本报北京、曼谷、罗马、莫斯科、基辅、约翰内斯堡、阿布贾4月20日电 记者李锋、肖新新、龚鸣、赵益普、孙广勇、林芮、韩硕、屈佩、谭武军、吕强、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 03 版）