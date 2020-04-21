精心治疗、悉心护理每一位患者

新华社武汉4月20日电 （记者赵文君、胡浩）援鄂医疗队陆续回撤后，根据救治工作需求，20位专家继续留守武汉指导救治工作。20日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰与继续留守武汉的多学科重症救治专家座谈，要求深入贯彻习近平总书记在中央政治局会议上重要讲话精神，落实中央应对疫情工作领导小组部署，慎终如始、全力以赴救治每一位患者。

孙春兰认真听取重症医学、呼吸、感染、护理等专家的介绍。她指出，中央指导组到武汉以来，高度重视发挥专家作用，先后召开80次会议，听取专家意见建议200多人次，完善诊疗方案、推动同质化规范化治疗，取得了比预期更好的治疗效果。这次留守武汉的20位多学科重症诊疗专家，始终战斗在最前线，承担了大量急难险重的救治任务，有着丰富临床治疗和专业化护理经验。要继续在重症救治、临床研究、监护管理等方面发挥专家驻点指导作用，更好推动医疗救治和护理工作。

孙春兰强调，要深入贯彻习近平总书记关于“精心治疗、悉心护理重症患者”重要指示精神，武汉市定点收治医院要担负起日常救治主体责任，一人一策，做好重症患者救治方案完善，坚持病例集中讨论和巡查巡诊制度，严格医疗质量安全。要充分发挥救治和护理优势互补协同作用，对重症患者细心护理、暖心呵护，加强生命体征、病情观察、营养支持等护理措施，做好人文关怀、心理疏导、康复干预等，不断提高医疗救治效果。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 02 版）