国家卫健委：4月20日0—24时新增确诊病例11例 其中7例为本土病例

人民网北京4月21日电（董童）国家卫生健康委于21日在官网发布的《截至4月20日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》称，4月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，其中4例为境外输入病例，7例为本土病例（黑龙江6例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中2例为境外输入疑似病例，1例为本土疑似病例（黑龙江1例）。当日新增治愈出院病例39例，解除医学观察的密切接触者882人，重症病例增加1例。境外输入现有确诊病例811例（含重症病例44例），现有疑似病例32例。累计确诊病例1587例，累计治愈出院病例776例，无死亡病例。

情况显示，截至4月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1003例（其中重症病例82例），累计治愈出院病例77123例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82758例，现有疑似病例37例。累计追踪到密切接触者726797人，尚在医学观察的密切接触者8791人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例3例（武汉3例），无新增死亡病例，现有确诊病例102例（武汉102例），其中重症病例19例（武汉19例）。累计治愈出院病例63514例（武汉46362例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者37例，其中境外输入无症状感染者2例；当日转为确诊病例3例（无境外输入）；当日解除医学观察32例（境外输入6例）；尚在医学观察无症状感染者992例（境外输入180例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1492例。其中，香港特别行政区1025例（出院630例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院22例），台湾地区422例（出院203例，死亡6例）。