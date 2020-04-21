“不洗手不给吃饭”这个要求不过分

据报道，某报记者近日在解封后的武汉采访，发现一家餐馆循环广播“不洗手不给吃饭……”有人在微信平台上就此进行投票，持赞成态度的人达到95%，反对者的比例连1%都不到。由此表明，经此一疫，人们的卫生意识确实有了很大提升。

当下，新冠肺炎疫情还在世界范围内肆虐，其发展变化的前景还存在着很大的不确定性。而在国内疫情得到抑制，既要复工复产又要严防反弹的背景下，实现“两手抓两不误”的重要一环，是做好各项防护工作，特别是民众个人的防护。

如果新冠病毒不能像非典病毒那样，在炎热的夏季彻底消失的话，人类或可能长期与病毒共存。既要恢复正常工作生活秩序，又要严加防范感染风险，培养并养成良好的卫生习惯就至关重要。张文宏医生曾表示，在做到戴口罩、洗好手、保持好距离这三点的人中，还鲜见被传染的例子。所以，如果各个餐厅在坚持控制就餐人数及距离的同时，把洗手作为一项刚性、硬核要求，对防止“病从口入”一定是大有裨益的。无怪乎那么多人对此表示支持。

需要指出的是，在各地所有正常开业的大小餐馆中，还真不是百分之百都具备洗手条件。相关主管部门应该将其作为一项开业和复工的硬性条件，必须达到要求才予批准。每个人也要从我做起，努力养成良好的卫生习惯。除了主动饭前洗手外，诸如随地吐痰、打喷嚏不遮掩等，也都应该好好改一改了。