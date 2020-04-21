决不给疫情反弹留任何余地

全国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，全国现有境外输入确诊病例持续下降，但经陆地边境输入风险仍在上升。少数地方发生“共用被污染环境导致感染”事件，各地都须保持高度警惕，严格执行公共场所防护防控措施，“防松劲、防漏洞、防反弹”这根弦儿要时刻紧绷，不能有丝毫麻痹和侥幸心理。

4月20日，北京市正式发布疫情期间餐饮服务单位经营服务指引4.0版，要求餐饮行业全面推行公筷公勺，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐，停止承办酒席宴会群体性聚餐活动等。此举旨在进一步做好疫情防控的同时，有序推动复工复产工作，保护消费者与从业人员健康安全，满足市民生活服务需求。

北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布，一季度北京GDP同比下降6.6%，其中3月份主要指标降幅收窄，显示目前北京市疫情防控形势持续向好，复工复产有力推进，基本民生得到较好保障，经济社会秩序加快恢复。要做到疫情防控常态化与复工复产加快恢复“两手抓两手都要硬”，一定要充分重视北京作为首都的特殊地位，坚决落实“防松劲、防漏洞、防反弹”要求，把疫情防控网络筑牢织密。

按照北京疫情防控规定，在严格做好防控措施的前提下，与居民生活密切相关的餐馆、菜店、美容美发、便利店、修理店等可以自主决定复工复产，加强对重点人群的防控决不能放松。北京疫情防控领导小组日前印发工作方案，明确对新冠肺炎病例和密切接触者、发热门诊就诊人员、急需住院治疗患者等八类人员实施核酸检测。做好“外防输入、内防反弹”，首先必须把入口关守住守牢。

在餐饮等企业营业服务过程中，要把“严格控制人流密度”等防控方案、应急预案做好做实。眼下，一些企业根据疫情防控做了及时到位的内部整改，取得了一些经验和良好的效果，非接触式点餐、结账，公筷公勺、分餐制等安全防护措施得到了积极推广。疫情防控常态化重在科学防范，位于商场内的餐饮门店，如商场入口已统一采取检测体温并核实“北京健康宝”，门店可结合自身实际自行确定进店检查措施，不必重复检测。解决实际问题要从实际出发，避免“一刀切”，更要防止形式主义。

目前，全国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复，全国现有境外输入确诊病例持续下降，但经陆地边境输入风险仍在上升。最近，少数地方发生“共用被污染环境导致感染”事件，各地都须保持高度警惕，严格执行公共场所防护防控措施。截至18日，由哈尔滨一例境外输入有既往感染史人员关联本地病例的传播，已致54人感染新冠肺炎，其中有跨两个省域的传播现象。经过流调发现，共用一部电梯可能是引起传播感染的主要原因，这种情况在北京首例境外输入关联本地病例中也有发现，两个病例共用一个楼梯可能导致了病毒的传播感染。

哈尔滨“1传54”事件中，虽然有个人违规聚集聚会聚餐行为，也有相关单位防控不力的问题，但从另外一个角度表明，对新冠肺炎病毒还有很多不了解的方面，其传染力之强也超乎想象。“防松劲、防漏洞、防反弹”这根弦儿要时刻紧绷，不能有丝毫麻痹和侥幸心理。

近期，北京调查核实了49名居家观察人员违规外出情况，对相关人员进行了严肃处理，并在20日举行的新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上进行了典型案例通报。民警对违规人员依法予以训诫，会同社区转送集中观察并做核酸检测，并重新计算14天观察期。同时，因4月14日北京朝阳区确诊的一例境外输入性病例造成其家庭3人关联性病例，成为一起聚集性疫情，按照国家《关于依法科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》要求，朝阳区疫情风险级别定为高风险地区。

这给我们再次敲响了警钟。必须全力以赴“防松劲、防漏洞、防反弹”，决不能给疫情反弹留任何余地。