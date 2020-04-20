健康管理产业变革，美年健康拓宽产业边界

近日，美年健康董事长俞熔表示：“在目前阶段，我们最重要的任务是内功建设，加强自身基本功，不断提升服务品质。”

俞熔说，未来美年作为健康平台入口，也可以是一个大的孵化平台，在疾病早筛、医疗AI、健康保险等领域，可以帮扶一大批优秀的创新企业成长起来。我们有这个入口后，可预防医学领域的诊断、筛查技术上有一些突破，包括基因、分子诊断、肿瘤筛查等领域。

大众健康体检市场方面，俞熔介绍，大众健康体检市场方面，美年旗下拥有“美年健康”、“慈铭”、“慈铭奥亚”、“美兆”等专业健康体检和医疗品牌。

在技术方面，俞熔介绍，美年健康以体检作为切入口，拓展专业预防、健康保障、医疗管家等服务，并向移动医疗和健康险业务拓展，以体检作为入口。逐渐拓展至健康大数据、专科诊疗、基因检测、远程医疗、健康保险等业务，基本涵盖了体检业务的上下游产业链，这是建立美年生态圈的第一步。

俞熔说，基础流量入口为美年健康在健康管理、专业体检、后续服务中创造平台化，也同样为创新、科技预留关键入口。目前，美年健康在专业检查、先进诊断、基因检测、健康管理、健康保险等赛道的战略布局和服务闭环已初步告成。

俞熔表示，目前美年健康在健康体检主业稳定的同时其推出个性化体检套餐、淡季促销活动等多项举措，提升个检比例，增强客户黏性。美年健康生态布局完善，体检机构入口价值凸显。

俞熔认为，巨大的流量优势之下，依托于美年健康流量的生态企业，都有成长为独立公司的潜力。美年健康目前已经在专科、基因检测、医学影像、体检大数据、慢病管理等等领域进行了布局，未来生态圈想象空间巨大。