北京规定体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”方可进餐厅就餐

人民网北京4月20日电（董童）北京市商务局官网于20日发布《新型冠状病毒肺炎疫情期间餐饮服务单位经营服务指引（4.0版）》（以下简称“指引”）称，餐饮服务单位要组织所属员工使用“北京健康宝”小程序，及时掌握员工健康风险。对返京人员按照本市统一要求实行居家或集中观察。员工体温正常方可进入经营场所，上岗期间必须保持清洁卫生，严格洗手消毒，时刻佩戴口罩，口罩要及时更换。就餐环境应保持空气流通,有条件的应在就餐区设置洗手设施，尽可能配备有杀菌作用的洗手液、擦手纸、干手器等。

指引显示，要在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，严格控制人流密度。提示顾客与他人随时保持1米以上的距离。提倡建立顾客预约制度，合理安排顾客到店时间，避免人员聚集。提倡非接触式点餐、结账。

指引要求，要安排专门人员对就餐人员检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐，确保到店用餐人员和从业人员安全。

指引还提出，控制餐厅就餐人数，拉开桌位间距，确保间隔在1米以上，如桌椅固定无法移动，要明确标识出非使用桌位。不得安排非同行顾客同桌就餐。每个房间限开一桌，就餐座位间要保持1米以上距离，要在包间门口或包间内显著位置提示最大容纳人数。每餐次顾客离开后，须对包间进行清洁消毒和通风处理。

指引明确，全面推行公筷公勺。对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”。有条件的餐厅要积极推广分餐制。

附：新型冠状病毒肺炎疫情期间餐饮服务单位经营服务指引（4.0版）

（本指引由市商务局制定并解释，由市疾控归口并发布）

按照市委、市政府关于新型冠状病毒肺炎疫情防控及有序复工复产工作部署，为做好餐饮行业疫情防控，保护消费者与从业人员健康安全，满足市民生活服务需求，制定本经营服务指引，适用于本市餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。

一、餐饮服务单位总体要求

1.根据商务部、市及区级商务部门、疾病预防控制中心发布的有关指引，做好单位和员工防控方案、应急预案，并对上岗员工进行培训。

2.准备口罩、消毒剂、洗手液、测温枪等防疫防护用品。

3.组织所属员工使用“北京健康宝”小程序，及时掌握员工健康风险。对返京人员按照本市统一要求实行居家或集中观察。如发生疑似或确诊病例，及时向属地及主管部门报备。

4.做好员工健康档案管理，档案记录应包括但不限于每日出勤人员姓名、身体状况、工作岗位、居住地址等。加强集体宿舍管理，做好防护和清洁消毒。

5.员工体温正常方可进入经营场所，上岗期间必须保持清洁卫生，严格洗手消毒，时刻佩戴口罩，口罩要及时更换。一旦发现员工有发热、感冒、咳嗽、呼吸道感染等症状，应立即停止工作，及时到医疗机构就诊。

6.员工要避免与具有呼吸道疾病症状的人员密切接触，避免接触野生动物。

7.食品加工制作要符合《餐饮服务食品安全操作规范》规定。

8.严格落实进货查验及索证索票制度，严禁圈养宰杀活的畜禽动物，严禁采购和制售野生动物及其制品。

9.就餐环境应保持空气流通。使用集中空调通风系统时，应使用全新风运行，每周进行关键部件的清洗、消毒或更换。

10.保持就餐场所环境整洁。对于顾客接触多的部位及时清洁消毒。可参照《新型冠状病毒肺炎流行期间预防性消毒指引》执行。

11.有条件的餐饮服务单位应当在就餐区设置洗手设施，尽可能配备有杀菌作用的洗手液、擦手纸、干手器等，把水龙头改为非接触式水龙头。

12.各餐饮服务单位要严格控制同时就餐规模。停止承办酒席宴会等群体性聚餐活动。内部食堂应采用分时段错峰就餐等服务方式。

二、餐饮门店经营服务要求

13.在用餐场所显著位置或显示屏张贴、显示相关公告和防护知识、疫情防控要求或采取的防疫措施（参见附件）、门店最大限流人数，正确宣传引导告知进店顾客需要配合和注意的事项。

14.在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，严格控制人流密度。提示顾客与他人随时保持1米以上的距离。提倡建立顾客预约制度，合理安排顾客到店时间，避免人员聚集。提倡非接触式点餐、结账。

15.安排专门人员对就餐人员检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐，确保到店用餐人员和从业人员安全。位于商场内的餐饮门店，如商场入口已统一采取上述措施，门店可结合自身实际自行确定进店检查措施。

16.控制餐厅就餐人数，拉开桌位间距，确保间隔在1米以上，如桌椅固定无法移动，要明确标识出非使用桌位。不得安排非同行顾客同桌就餐。

17.对于包间用餐，每个房间限开一桌，就餐座位间要保持1米以上距离，要在包间门口或包间内显著位置提示最大容纳人数。每餐次顾客离开后，须对包间进行清洁消毒和通风处理。

18.全面推行公筷公勺。对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”。有条件的餐厅要积极推广分餐制。

三、餐饮外卖经营服务要求

19.网络餐饮服务第三方平台要落实防控主体责任，掌握本平台送餐人员健康状况。

20.外卖配送员盛放食物的容器保持清洁卫生，餐食不得遗撒，应在平时清洁消毒要求的基础上增加频次。

21.送餐人员在取餐、送餐时，应采取无接触或少接触配送方式，如外卖可以送到楼宇门口、小区门口由顾客自取，减少人员接触。

新型冠状病毒肺炎疫情期间餐饮门店经营服务要求

1.员工体温正常方可进入经营场所，上岗期间必须保持清洁卫生，严格洗手消毒，时刻佩戴口罩，口罩要及时更换。

2.在用餐场所显著位置或显示屏张贴、显示相关公告和防护知识，正确宣传引导告知所有进店顾客需要配合和注意的事项。

3.安排专门人员对就餐人员检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者方可进入餐厅就餐，确保到店用餐人员和从业人员安全。

4.在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“一米线”，严格控制人流密度。提示顾客与他人随时保持1米以上的距离。提倡建立顾客预约制度，合理安排顾客到店时间，避免人员聚集。提倡非接触式点餐、结账。

5.控制餐厅就餐人数，拉开桌位间距，确保间隔在1米以上，如桌椅固定无法移动，要明确标识出非使用桌位。不得安排非同行顾客同桌就餐。停止接待群体性聚餐。

6.全面推行公筷公勺。对于合餐顾客，要做到“一菜一公筷、一汤一公勺”。有条件的餐厅要积极推广分餐制。

7.保持就餐场所环境整洁。对于顾客接触多的部位及时清洁消毒。餐具使用前必须洗净、消毒，做到“一客一用一消毒”。