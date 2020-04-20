昨天，国务院联防联控机制举行新闻发布会，农业农村部相关负责人表示，当前，我国农产品价格以稳中有降为主，畜牧业生产秩序已基本恢复，“菜篮子”产品供应总量有保障。从后期走势看，粮食库存充足，生猪产能持续恢复，家禽生产形势好转，应急蔬菜上市量增加，农产品市场有望继续保持总体稳定。

农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍介绍，今年以来，受疫情影响，部分地区的农产品产销衔接阶段性受阻，价格波动比较大，近期，农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有降为主。一季度农产品批发价格200指数先涨后跌。三月平均指数129.35点，比2月下降，与1月基本持平。分品种看，猪肉价格持续小幅下跌，截至3月底全国猪肉批发的周均价每公斤46.28元，连续7周下跌。牛羊肉、禽肉和鸡蛋的价格偏弱运行。蔬菜、水果价格季节性波动，低于去年同期。水产品交易量回升，价格回落。从后期走势看，粮食库存充足，生猪产能持续恢复，家禽生产形势好转，应急蔬菜上市量增加，农产品市场有望继续保持总体稳定。

4月以来，湖北省农产品产销形势日趋向好，茶叶销售进度已达71.8%，香菇生产和库存量持续下降，小龙虾销售进度加快。今年，农业农村部将启动农产品产地仓储保鲜冷链设施建设工作，重点支持湖北等16个省（区、市），选择产业重点县来实施。

农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳表示，当前，畜牧业生产秩序已基本恢复正常，一季度，生猪生产恢复持续向好，家禽生产实现增长，奶业生产继续保持稳定增长。此外，一季度豆粕供需总体平衡，二季度大豆也足以满足国内的豆粕生产需求。今年豆粕用量与去年相比稳中略降，有信心保证豆粕的供应能够满足养殖业的需求。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华分析，当前，蔬菜种植的面积增加，天气条件有利，加上运销堵点已基本打通，“菜篮子”产品供应总量有保障。目前，全国蔬菜在田面积是6700多万亩，预计未来一个月蔬菜收获产量是3400多万吨，能够满足消费需要。

农业农村部农情调度显示，截至4月18日，全国春播粮食已经完成意向面积的21%，进度比去年快1个百分点。“我们相信只要季季紧抓、环环紧扣，今年粮食能够实现稳产保供。”刘莉华说。

农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说，今年春耕投入的农机总量将达到2200万台（套），比去年增加30万台（套），能充分满足春耕生产需求。湖北省已组织调度30万台耕整地机械和2.4万台插秧机参加春耕，可以有效保障今年早稻生产的用机需求。（记者 任敏 刘欢）

热点回应

1、非洲猪瘟疫情可能扩散吗？

农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳：进入3月份以后，全国陆续报告13起非洲猪瘟疫情，其中12起涉及到家猪，12起疫情一共扑杀了1313头生猪，去年同期，我国疫情数是24起疫情，扑杀生猪24.02万头。

这12起家猪疫情中，绝大部分与违法违规调运仔猪、种猪有关，所涉及到的生猪没有佩戴耳标、没有动物检疫证明，其中还有9起使用到应该备案而没有备案的车辆，还有4起涉及到不法商贩借用网络平台进行交易。

总体来看，今年，非洲猪瘟疫情发展强度和造成的损失都明显下降，再结合生猪产能连续恢复的势头，我们的基本判断是当前非洲猪瘟疫情可控。

2、近期流行的“直播带货”效果如何？

农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍：近期央视主播为湖北带货受到了广泛的关注，带货效果非常明显。

疫情发生以来，农业农村部充分发挥互联网平台的积极作用，组织阿里、拼多多、京东、苏宁、一亩田等电商企业开展爱心助农活动，推出了流量支持、优惠贷款和运费补贴等各项促销措施，助力农产品销售。

截至4月17日，各大电商平台累计销售湖北农产品79.6万吨，撮合线上交易达到1280万次。另外，我们还指导优农协会与新浪微博、央视新闻和快手等联合举办“谢谢你为湖北下单”公益带货直播活动，销售额超过1个亿。