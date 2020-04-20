疫情防控中的隐私谁来保护？

从餐馆到商超、银行，甚至是二手房中介，门口都摆有一张小桌，桌上放了一摞登记表，顾客进门前都得详细写下姓名、电话、身份证号等个人信息——这成为各行业复工迎客的“标配”。

这些牵扯个人隐私的信息最终去了哪儿？有没有得到保护？记者近日走访发现，一些商超、餐馆、银行的门店虽然为疫情防控做登记，但却出现个人信息登记表随意摆放、无人看管的现象，暗藏泄露风险，也让市民直呼担心。

顾客：信息会有泄露风险

“平时最怕二手房中介打骚扰电话，如今进店咨询反而要留下一大堆个人信息。”朝阳区清苑路，市民郭先生从一家我爱我家中介门店走出来。他有点儿担心：留下的这些信息表面看是为了疫情防控，但会不会有泄露的风险？

麦当劳秋实路餐厅，门口小桌上的登记表记着客人的姓名、电话和体温记录。但店员都各自忙着，这张登记表也可以被来往的顾客随意查看。不远处，易世达广场里的屈臣氏也在大门口摆放着顾客登记的信息表。但登记台并没有店员值守看管，记者喊了多次，才有售货员从门店深处缓缓走来。

傍晚，荣京东街一家银行已经下班，门口负责登记的工作人员已不在岗位，但大门依旧敞开，信息登记表依然摆放在桌子上，记者等待多时也未见有人将表收走。

店家：为便于查找接触者

“信息收集上来，主要是为了发现店内是否有确诊病例到访，可以第一时间找到密切接触者。”九龙山地区一家餐厅负责人陈旭（化名）向记者解释。在开放堂食后，也常常有顾客询问这些信息究竟如何保护，但他也只能以自己的信誉来保证。

CBD某大厦物业负责人介绍，越来越多的餐厅恢复了堂食，因此要求店家做好信息登记。未来依据监控录像查找密切接触者时，登记表才能发挥作用。

不过，面对可能存在的隐私泄露风险，一些顾客也有“对策”。记者发现，很多地方的登记表信息字迹潦草，甚至出现身份证号和手机号位数不够的情况。“正是因为担心泄露，所登记的信息中一般只保留一项是准确的，其他信息都尽量避免留真实的。”市民蒋女士不解，一般留下手机号就能找到本人，为什么非得再留下身份证号？

考虑到纸质登记表不易保存，一些企业和政府部门也推行“小程序”、APP等措施。在工商银行北苑家园支行，办理业务前都得扫码进入小程序登记，除了上述信息外，甚至还需要填写家庭详细地址，身份证号与手机号得通过后台认证方能进入。但也有信息安全专家提醒，这种“网上登记”更应小心数据安全，一旦遇到数据泄露影响面会更广。

专家：销毁应该有个标准

写满了隐私信息的登记表最终去了哪儿？“商场要求我们登记信息，但其实这些登记表最终都掌握在门店自己手中。”陈旭说，未来疫情结束后如何处理，也不得而知。

多家物业负责人说，信息收集后全由门店自己负责保管，但对于之前积累下来的登记表如何处理，目前相关部门还没有明确的规定。

针对疫情期间个人信息的保护，中央网信办曾在2月9日发布《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》中明确：为疫情防控、疾病防治收集的个人信息，不得用于其他用途；任何单位和个人未经被收集者同意，不得公开姓名、年龄、身份证号码等个人信息；除授权的机构外，其他任何单位和个人不得以疫情防控、疾病防治为由，未经被收集者同意收集使用个人信息。但在具体执行层面，普通商场、二手房中介、餐馆等企业是否可以以疫情防控为由登记顾客信息，还期待相关部门进一步明确。

“疫情刚开始时，很多地方为保险起见大面积登记信息；但如今疫情防控已常态化，如此大面积的登记隐私信息迫切需要一套明确的标准了。”中国电子技术标准化研究院专家何延哲说，店家需登记哪些信息、所登记的信息如何保管、隔多久就应该销毁，应该一一明确，堵上隐私的安全漏洞。（记者 曹政）