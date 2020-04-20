北京市城管执法局： 加强学校周边小餐馆小超市等检查力度

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市城管执法局副局长温天武介绍，近期，城管执法部门将会同市场监管等部门重点加强对学校周边小餐馆、小超市、小食品店的检查力度，纠正、制止不落实疫情防控措施的行为。

全市城管执法队伍开展商务楼宇、商场、餐馆“三类场所”疫情防控检查执法工作，截至4月15日，累计执法公示并督促整改“三类场所”问题单位3574家,相关问题均已及时处理解决。

城管执法部门将结合“三类场所”不同被检查对象，合理确定、动态调整检查频次，积极指导和督促被检查单位开展疫情防控工作，避免因执法检查频次过多影响复工复产。强化疫情防控与生活垃圾分类、燃气安全、市容环境秩序等日常工作的有机结合，本着一查多效的工作原则，在检查餐馆食堂疫情防控工作的同时，一并将燃气安全、垃圾分类、门前三包等工作作为检查重点，督促被检查单位落实各项工作措施。

为加强对本市初三、高三等部分年级复课的保障，近期城管执法部门将会同市场监管等部门重点加强对学校周边小餐馆、小超市、小食品店的检查力度，坚决纠正、制止人员聚集等不落实疫情防控措施的行为。

《关于做好复工复产疫情防控常态化工作的通告》日前印发，对疫情防控举措进行优化完善，助力“三类场所”复工复产。例如为便于复工复产单位将更多精力投入到恢复生产经营工作中，减少企业负担，对于商务楼宇、商场、园区等综合性场所，有统一物业单位且物业单位已经严格落实各项疫情防控措施的，对入驻复工复产单位无需做“重复性”防控工作要求，如重复制定防控方案、应急预案、宣传、访客登记、体温检测、设置口罩专用回收箱、空调消毒及登记等。温天武说：“对于不重复的，且必须由复工复产单位单独落实的防控措施仍然需要严格执行。比如，人员佩戴口罩、公共区域和部位消毒、空间的使用要符合安全距离以及办公室内加强通风等。”（记者 孙乐琪）