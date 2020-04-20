4月18日北京市无新增报告确诊病例

4月18日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例，无新增报告本地确诊病例。

4月18日0时至24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例1例。截至4月18日24时，本市累计报告境外输入确诊病例174例，无境外输入无症状感染者报告，治愈出院病例106例。

4月18日0时至24时，本市无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。截至4月18日24时，本市累计报告本地确诊病例419例，无处于医学观察期的无症状感染者，治愈出院病例404例，治愈出院率96.4%。

截至4月18日24时，全市有15个区已至少连续26天无新增报告本地确诊病例，平谷区（自有疫情以来无报告病例）、延庆区（86天）、门头沟区（76天）、怀柔区（72天）、顺义区（70天）、密云区（67天）、石景山区（65天）、大兴区（65天）、房山区（62天）、昌平区（61天）、西城区（59天）、通州区（59天）、丰台区（46天）、东城区（43天）、海淀区（26天）。（记者 贾晓宏）