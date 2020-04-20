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北京卫健委：八类人员核酸检测“应检尽检”

2020年04月20日09:25 来源：北京日报

■新冠肺炎病例和密切接触者

■发热门诊就诊人员

■急需住院治疗患者

■经北京口岸入境人员

■武汉返京即将解除隔离观察人员

■中央和国家机关出差返京人员

■外地来京入住酒店宾馆人员

■高三初三外地返京和入境进京师生员工

发热门诊就诊人员全部进行核酸检测，武汉返京人员在京隔离期满前复检核酸，外地返京、境外进京高三、初三师生员工要进行核酸检测……昨天，在北京市新型冠状病毒疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊表示，为进一步落实“外防输入、内防反弹”的总要求，推进核酸检测“应检尽检”，近日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组印发工作方案，明确对八类人员实施核酸检测。目前，全市核酸检测机构已由2月初的17所增至50所，可适应当前检测需求。

实施核酸检测的八类人员包括新冠肺炎病例和密切接触者，对本市新冠肺炎确诊病例、疑似病例、出院第2周和第4周的复诊和随访患者、病例的密切接触者进行核酸检测。

发热门诊就诊人员。发热门诊就诊人员全部进行核酸检测。

急需住院治疗患者。有流行病学关联和呼吸道症状的患者，在住院前需要进行核酸检测。

经北京口岸入境人员。经北京口岸入境人员全部进行核酸检测；在京外第一入境点隔离观察未满14天解除隔离观察到京人员进行核酸检测。

武汉返京即将解除隔离观察人员。武汉返京人员在京隔离期满前，需要复检核酸。

中央和国家机关出差返京人员。在京中央和国家机关工作人员公务出差至国内低风险地区，返京后隔离观察并进行核酸检测。

外地来京入住酒店宾馆人员。外地来京人员须持当地7天内核酸检测阴性证明；复工复产中来京从事商务活动而当地又无法进行检测的人员可入住各区指定的酒店宾馆，并进行核酸检测。

高三初三外地返京和入境进京师生员工。高三初三年级外地返京和入境进京师生员工，须全部隔离观察14天，并进行核酸检测。

市卫生健康委表示，这些措施将根据疫情形势变化情况适时调整。（记者 贾晓宏）

(责编：李轶群、许晓华)


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