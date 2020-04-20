国家卫健委：4月19日0—24时新增确诊病例12例 其中4例为本土病例

人民网北京4月20日电（董童）国家卫生健康委于20日在官网发布的《截至4月19日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，4月19日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，其中8例为境外输入病例，4例为本土病例（黑龙江3例，内蒙古1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入疑似病例（上海2例）。当日新增治愈出院病例22例，解除医学观察的密切接触者904人，重症病例减少4例。境外输入现有确诊病例841例（含重症病例43例），现有疑似病例39例。累计确诊病例1583例，累计治愈出院病例742例，无死亡病例。

情况显示，截至4月19日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1031例（其中重症病例81例），累计治愈出院病例77084例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82747例，现有疑似病例43例。累计追踪到密切接触者725814人，尚在医学观察的密切接触者8694人。

湖北无新增确诊病例，新增治愈出院病例4例（武汉4例），无新增死亡病例，现有确诊病例105例（武汉105例），其中重症病例20例（武汉20例）。累计治愈出院病例63511例（武汉46359例），累计死亡病例4512例（武汉3869例），累计确诊病例68128例（武汉50333例）。无新增疑似病例，无现有疑似病例。

情况还提出，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者49例，其中境外输入无症状感染者5例；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察58例（境外输入7例）；尚在医学观察无症状感染者990例（境外输入184例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1490例。其中，香港特别行政区1025例（出院602例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院20例），台湾地区420例（出院189例，死亡6例）。