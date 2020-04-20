滞销变畅销——恩施“春茶姑娘”入津记

“利川红”“伍家台贡茶”……在天津桂发祥食品广场，“麻花哥”迎来了远道而来的“春茶姑娘”。古色古香的店铺中央，一处30平方米左右的湖北省恩施土家族苗族自治州茶叶展销专区吸引来往顾客驻足。

“恩施茶叶是远道而来的‘客人’，专柜位于店铺的黄金位置。以茶叶为主的20多种农特产品进驻桂发祥后销量很好，天津市民很认可。”桂发祥食品广场负责人杨海滨介绍。

北上的“春茶姑娘”在津沽大地颇受欢迎，然而就在一个多月前，恩施的茶商还在为产品滞销而忧心忡忡。

“恩施全州茶叶种植面积160多万亩，2019年茶叶总产量12万吨。茶叶是恩施的特色支柱产业，更是群众脱贫致富的主渠道，然而受新冠肺炎疫情影响，茶叶出现滞销。”恩施州农业农村局副局长杜方平介绍。

“春茶马上就要上市，但之前滞销的茶叶还没卖出去，不去库存就没办法上新茶，我们面临来自市场和茶农的双重压力。”今年3月，恩施花枝山生态农业股份有限公司的80多家实体店铺均出现产品滞销，董事长刘小英急得睡不着觉。

“早一天是茶，晚一天是草。”天津市对口支援恩施州医疗队了解到恩施茶叶滞销问题后，马上与相关部门联系，天津市河西区政府、天津市合作交流办、天津市妇联等第一时间对接爱心企业和平台，帮助畅通销售渠道。

经过各方努力，恩施花枝山生态农业股份有限公司生产的花枝玉露茶成功发往天津。3月中旬，茶叶摆在天津市河西区消费扶贫馆太湖路街道店的货架上，千斤茶叶很快销售一空。

刘小英看到顾客购茶的视频十分感动。“恩施茶叶在天津并不出名，顾客都是抱着支持恩施的态度来买茶，我们一定用最优质的产品回馈这份情谊。”截至目前，该公司已在天津销售茶叶8000余斤，茶叶滞销问题在短时间内得到了缓解。

此外，直接经营销售恩施农特产品的企业恩商科技发展（天津）有限公司已于4月1日成功注册营业执照，并与中华老字号桂发祥达成合作意向。除了茶叶，未来桂发祥还将引进更多恩施特色产品。

除了线下销售，天津还把恩施茶叶送上了“云端”，让其通过“云卖场”走向全国各地。

3月25日，宜垦（天津）集团有限公司了解到恩施茶叶滞销的情况，第一时间利用其“农情似水U优购”空中菜市场免费为恩施茶商搭建了销售平台，并在线上举办了“天津·恩施春茶会”。

“目前大概有80多家恩施茶商入驻平台，茶叶成交量在50吨左右，订单来自全国各地。”该公司董事长陈中红表示，“之前我们并不了解恩施，因为卖茶才知道这是个山美水美的好地方，未来我们会把合作一直做下去。”

4月1日，天津市河西区政府、天津市农委还联合京东云平台举办了“恩施富硒茶携手河西大麻花”网络直播节目，120万人在线观看，目前已销售茶叶6吨，销售额达到360万元。

“我们希望将来能引入更多的恩施农特产品，实现两地的共同发展。”天津市河西区常务副区长王嘉惠说。（记者栗雅婷）