澳门连续11天无新增新冠确诊病例

据新华社澳门4月19日电 （记者胡瑶、郭鑫）澳门新型冠状病毒感染应变协调中心19日表示，自本月9日起澳门连续11天没有新增新型冠状病毒肺炎确诊病例，19日有三名患者康复出院。目前澳门维持累计45例确诊病例，其中20例已康复出院，正在接受治疗的25名患者均为轻症，没有发热，无呼吸困难，情况良好。

澳门新型冠状病毒感染应变协调中心18日表示，目前仍在接受治疗的28名患者中，有1例重症，其余为轻症，没有疑似病例仍待排除。

应变协调中心表示，内地目前疫情稳定，主要以输入性病例为主，而且较集中在几个省份，澳门将持续根据内地疫情发展作出评估，不排除会调整高发地区名单。

澳门特区政府教育暨青年局19日表示，经听取卫生部门的专业意见，澳门非高等教育学校拟于5月起分阶段复课，从高中开始。

教青局表示，高中教育阶段计划5月4日复课，初中教育阶段计划5月11日复课，小学、幼儿及特殊教育，将视乎中学复课情况和疫情变化再公布具体复课安排。幼儿及特殊教育会考虑以更弹性的方式处理，不排除本学年不回校上课。