每天5万步  “战疫力”爆表

民警门振昌在给司机检测体温

1∶6000，这是北京门头沟大峪派出所社区民警门振昌与辖区内居民数量的对比，单是人数比例就足够让人挠头。何况，辖区内居住人员复杂，管理起来千头万绪。防疫期间，社区门口的防控点位、流动人员的实时管理、疫情防控的宣传教育，每一处都有门振昌的身影。“做好疫情防控，靠的是以情动人，以理服人，以法正人。只要做到这三点，就没有解决不了的问题。”门振昌说。

微信显示，门振昌每天的步数都达到5万，粗略算来，疫情发生以来他巡查了大约3000多公里，电话和上门核查流动人口几千人次，卡口宣传、上门宣传几百次。“只有我们全力做好防控工作，疫情才能早点结束，老百姓们才能早点过上正常的生活。”门振昌说。

根据派出所防疫部署，门振昌与相关部门一起开展地毯式核查，第一时间掌握数据，发布各类防疫知识，确保摸排工作“不漏一户、不落一人”，辖区各个社区、各家商户随时都可能见到他。在逐户逐人排查的过程中，遇到通情达理的居民，对他说一句“你们辛苦了”，门振昌的心里会暖上大半天。遇上不配合的，他也会耐心劝说和解释，争取理解。

2月初，居民杜某进出社区时拒不配合体温监测且不出示出入证，门振昌见状上前规劝，谁知杜某不仅不听还对社区工作人员拳脚相加。眼见劝解无效且事态愈演愈烈，门振昌警告后果断将其制服。杜某虽被依法行政拘留10日，但怀恨在心，出来后在封控卡点小动作不断，为此门振昌数次到杜某家中对其晓之以理、动之以情，并正告其行为可能面临的后果，杜某的态度逐渐转化，最后主动配合自觉防疫。

“如果有人触犯了法律法规，我们肯定依法行事。但是很多纠纷如果能在矛盾发生初期介入解决是最好的。”门振昌这么想也是这么做的，社区、物业、居民十分支持和理解他。

3月2日早上9时，门振昌骑着电动自行车围着坡头西街巡查了一遍，就在刚刚拐进平房院西头时，他听到有人从身后蹿了过去。回头一看，一个人影儿从隔墙翻入往东面跑去，门振昌急忙上前拦住，“干什么的？”

走近一看，原来是一位居家隔离人员，在家憋不住偷偷溜出去了。“现在是防疫期间，按照咱们社区管理的要求，您不能随便出门，也免得造成其他人恐慌，谢谢您的配合！”门振昌的语气透着坚定。

“众多租户陆陆续续从外地返京，我每天都要对照社区登记信息和大数据派单信息逐一核查，还要为居家隔离人员提供帮助和服务。”租户中，返京人员轨迹和抵京时间段不同，政策也一直在变，门振昌带着3个社区的干部群众成立了3支小分队，不分日夜、认真核查，力求严防死守。

有时候刚到家还没来得及吃上一口饭，卡口那边就联系说返京人员回社区了，门振昌也顾不得吃饭，放下碗筷就直奔卡口，开展工作。“疫情就是命令，防控就是责任，我必须亲自上门核查，把所有的工作做到位，心里有数才放心。”

“老门就住在我们社区，有什么事儿他都想在前头，有这个好邻居在，我们的防控工作就踏实多了。”中门寺南坡二区社区党支部书记吕雪松评价说。