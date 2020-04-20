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中国支援多国抗疫

2020年04月20日08:44 来源：人民网－人民日报海外版

4月18日，北马其顿军人从一架飞机上卸载中国援助的抗疫物资。
　　新华社发

医疗专家组

● 马来西亚  中国政府向马来西亚派遣的抗疫医疗专家组4月18日抵达吉隆坡国际机场。专家组由国家卫生健康委员会组建，广东省卫健委选派，8名成员来自医院感染管理科、呼吸科、重症医学科、精神科、感染科、数据分析、病毒学和中医学等领域。

● 新西兰  上海市新冠疫情疾控诊疗专家4月17日与新西兰南部地区同行举行视频研讨会，分享疫情防控和诊疗成功经验。这是中新两国专家首次进行抗疫专题研讨。

抗疫物资

● 北马其顿  中国政府援助北马其顿政府的一批抗疫医疗物资4月18日运抵北马首都斯科普里。

● 莫桑比克  江苏省无锡市华西村日前向莫桑比克共和国捐赠约200万元防疫物资，这批防疫物资包括50万只口罩、6000套防护服、3000副防护眼罩。

（综合本报与新华社消息）

(责编：李轶群、许晓华)


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