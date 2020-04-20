新冠肺炎疫情突如其来，随后快速蔓延。在中国举国上下抗击疫情期间，国际社会对中国伸出援助之手，令人感动。起初，来自日本（包括在日华侨华人、留学生）的援助物资上，抄录了一些古典诗句以示慰问，比如“山川异域，风月同天”“岂曰无衣，与子同袍”“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”等，以及一些新创作的词句，都很熨帖，拉近了情感上的距离。

对于这些热情帮助和友好情谊，也可以考虑用典雅的古典诗句应和，表达我们诚挚的答谢。比如，对日方的援助，可以借用唐代渤海国的王孝廉《和坂领客对月思乡之作》“谁云千里隔，能照两乡人”作答。这是他出访日本期间作的一首思乡诗，大意是出使异国他乡的自己，与远隔千里之遥的故乡人，共对的是同一轮明月，婉转表达了诗人与日本友人相通的感情。还可以从《古诗十九首》中选用“盈盈一水间，齐心同所愿”两句，前半句借喻中日两国一衣带水，后半句寓意抗击疫情是共同的愿望。日本江户时代的教育家和诗人广濑淡窗有汉诗《桂林庄杂咏示诸生》，其中有一句“同袍有友自相亲”，可借以应和“岂曰无衣，与子同袍”。

疫情期间，各地派出大量医务工作者和相关人员奔赴抗疫一线。对这些最可爱可敬的人，可以用“临河濯长缨，努力事戎行”两句诗来形容。前半句出自汉代李陵《与苏武诗》，后半句出自唐代杜甫诗《新婚别》，连起来的意思就是出征的将士整理好行装，到前方英勇抗击疫情，要保重自己，平安归来。《诗·小雅·采薇》有“忧心烈烈”“载饥载渴”“不遑启处”等诗句，意谓危难当前，心急如焚，不顾饥渴，难得片刻的歇息，也可用这些诗句来形容全力救治病患的医务人员和那些与疫情抢时间、昼夜不停施工的医院建设者。另外，还可以借由明代吴承恩《二郎搜山图歌》“救月有矢救日弓，世间岂谓无英雄”，歌颂来自四面八方、各行各业的义勇之师。

疫情在全球蔓延之际，中国政府和人民紧急驰援其他国家。这种感同身受的心情和奋力救援的行动，正是《吴越春秋》“同病相怜，同忧相救”这句话的充分体现。我们的心意也可以用“尽是同舟客，齐心同所愿”来表达，前半句节自南宋王同祖《秋日金陵制幕书事》：“遇风尽是同舟客”，寓人类居住在同一个地球上，彼此息息相关，面对这一历史性灾难，理应齐心协力，同舟共济。当然，也可选用被援助国家所熟识的本国文化相关内容，如浙江、天津等地对韩捐赠物资上，印有韩国古代诗人许筠的《送参军吴子鱼大兄还大朝》“肝胆每相照，冰壶映寒月”的诗句，就很感人。中国企业在援助印度孟买市的抗疫物资的包装箱上，精心写着英、印、中三种文字的赠语。中文写的是“尼莲正东流，西树几千秋”，化引唐代玄奘法师的《题尼莲河七言》：“尼莲河水正东流，曾浴金人体得柔。自此更谁登彼岸，西看佛树几千秋。”中印文化交流源远流长，宋代法贤大师翻译的《佛说佛母宝德藏般若波罗蜜经》中有句偈语：“诸江河流阎浮提，华果药草皆得润”，“阎浮提”即“赡部洲”，喻人类所居之地、人世间，也可借用这句偈语祈愿疫情早日结束，世界重归美好祥和。

在中国抗疫期间，海外华侨华人和留学生心系华夏，从四面八方募集防疫物资捐助国内，一腔赤诚令人动容。现在，疫情在他们所在的一些国家蔓延。紧急关头，中国有关部门组织调配“健康包”，依托驻外使领馆发放，还通过网络和热线服务等渠道，尽力协助他们防范疫情。这一切，正如古人所言：“故乡今夜思千里”（高适《除夜作》）、“居人思客客思家”（白居易《望驿台》）、“想得家中夜深坐，还应说着远行人”（白居易《邯郸冬至夜思家》）。身处异国他乡的同胞感受到祖国母亲的心时刻与他们同在，始终牵挂着远行的游子。

“歌要齐声和，情教细语传。”在困苦危难、春寒料峭的时候，一直静静流淌在我们血脉里的古老文化，给予我们融融暖意和无穷力量。宝贵的传统文化也是我们与其他国家地区人民之间情谊相通、传递心声的津梁，让彼此感受到支持和关爱。