中国为全球战疫作出巨大贡献

4月14日，中国援助的抗疫物资抵达南非约翰内斯堡奥坦博国际机场。南非政府官员对中国政府和人民在南非抗疫关键时刻给予的宝贵支持和援助表示高度赞赏和衷心感谢。

中国驻南非大使馆供图（新华社发）

3月21日，在塞尔维亚首都贝尔格莱德，前来迎接的塞尔维亚总统武契奇（左）与中国援助塞尔维亚抗疫医疗专家组成员“碰肘”致意。

新华社记者 石中玉摄

4月15日，在澳大利亚首都堪培拉，中国驻澳大利亚大使馆工作人员将防疫物资装入“健康包”，准备寄送给留学生们。疫情蔓延，中国280多个驻外使领馆把帮助海外留学人员作为当务之急，目前已向留学人员调配50万份“健康包”。

储 晨摄（新华社发）

2020年春天，新冠肺炎疫情在全球多点暴发。面对这场全球公共卫生安全危机，中国用主动担当和守望相助，为全球战疫注入信心，为国际合作谱写新篇。疫情发生以来，中国国家主席习近平时刻关注海内外疫情发展形势，亲自指挥部署国内疫情防控工作，统筹协调国内和国际两个大局，为打好疫情防控全球阻击战作出巨大贡献。

对此，遍布五大洲的海外侨胞深有感触。近日，在接受本报记者采访时，多位海外侨胞表示，习近平主席夙夜在公、情系人民、心怀世界，体现了中国高度重视人民身体健康和生命安全的人本思想，展现了中国坚决维护全球公共卫生安全和世界经济发展的大国担当，诠释了中国与世界携手共建人类命运共同体的天下情怀。

以人为本——

“始终把人民生命安全和身体健康摆在第一位”

——习近平

“中国政府根据疫情发展的不同阶段调整防控措施，但无论哪个阶段都把人的生命安全视为第一要义。”《日本新华侨报》总主笔蒋丰认为，在疫情暴发的危急时刻，中国国家最高领导人展现出决断力和号召力，中国政府则展现出高效的治理能力。

人民高于一切，生命重于泰山。

“我将无我，不负人民。”2019年3月，在意大利众议院，习近平主席回答意大利众议长菲科提问的这句话，给中意青年会会长陈铭留下深刻印象。他认为，疫情当前，习近平主席指挥若定，始终和正在疫情中抗争的人民心手相连、情感相通，展现出对人民生命安全高度负责的人民情怀和领袖风范。

疫情在多国多点暴发后，习近平主席多次强调，中国政府高度重视保护海外中国公民身体健康和生命安全。

“在与美国总统特朗普的通话中，习近平主席特别提到了对在美中国公民和留学生的高度重视，并请美方采取有效措施确保他们的生命安全和身体健康。” 美国纽约中国和平统一促进会会长马粤表示，自新冠肺炎疫情在海外暴发后，中国政府在第一时间采取了多项保护海外公民的措施，有效地为身在海外的中国公民提供了各种安全保障及便利服务，体现了捍卫海外中国公民权益的能力和决心！

习近平主席同南非总统拉马福萨通话，受到旅非侨胞广泛关注。博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌表示，习近平主席鼓励中国在南非侨民积极支持配合南非抗疫行动，希望南非政府高度重视并维护好他们生命安全和身体健康以及合法权益。这不仅让南非的侨胞，也让所有旅非的华侨华人和中资企业备受鼓舞。

“疫情发生以来，中国政府高度重视海外中国公民遇到的困难。中国外交部和各驻外使领馆采取许多有力措施保护海外中国公民的生命安全和正当权益。”加拿大安大略中医学院院长、世界中医药学会联合会副主席吴滨江介绍，疫情发生后，中国外交部开通了24小时全球领保与服务电话12308，随时接听海外中国公民的诉求。中国驻外使领馆积极联系回国无门的湖北籍同胞，从世界各地协助接回滞留海外的中国公民；通过网站、微信、当地媒体等多个渠道，积极同当地的中资机构、华社侨团、留学生团体保持密切联系，采取多种方法协助海外中国公民抗疫；及时回应和坚决制止针对中国公民的歧视性言行。

复工复产——

“要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，抓紧解决复工复产面临的困难和问题，力争把疫情造成的损失降到最低限度”

——习近平

澳大利亚中澳青年企业家联合会主席陈壬表示，疫情不可避免地会对全球经济和中国经济造成较大冲击。在做好疫情防控的前提下，习近平主席就有序复工复产提出8点要求。这既是中国作为世界第二大经济体必须面对的现实，也是中国对世界经济发展的担当。中国经济长期向好的趋势不会改变。我们对中国共产党高效有力的领导能力及国家取得更大发展充满信心。

吴滨江认为，习近平主席强调，“既不能对不同地区采取‘一刀切’的做法、阻碍经济社会秩序恢复，又不能不当放松防控、导致前功尽弃。”这一指示为统筹做好疫情防控和经济社会发展指明了方向。

巴西洪门总会会长王文捷表示，在习近平主席的亲自领导和部署下，中国采取了适合各地不同情况的公共卫生措施，严密地防控防治。现在，中国的疫情得到控制，各行各业正有序复工复产。这展现出中国速度、中国力量和中国效率，彰显出中国领导人和中国政府应对重大危机、驾驭复杂局面的卓越领导才能，彰显出中国特色社会主义制度的优越性。

南庚戌表示，习近平主席在国内疫情防控形势持续向好后，召开统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议。一系列部署对中国的经济复苏起到非常大的推动作用，也为世界经济发展注入信心。作为制造大国，中国复工复产后，开足马力扩大防疫物资生产，也为全球战疫提供了强大支撑。

马粤表示，当国内疫情得到显著缓解后，中国在保证人民健康安全的前提下有序复工复产。这不但使国民经济得以逐步回归正轨，也给前景堪忧的世界经济带来希望。

国际合作——

“全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争”

——习近平

“在疫情全球暴发的当下，习近平主席亲自以务实多样的交往方式推动着中国与世界各国的战疫合作：既有电话交谈，也有信函往来；既有双边对话，也有多边会议；既面向外国政要，也面向外方友好人士……”王文捷表示，中国政府用务实行动同各国政府一道维护全球和地区卫生安全，同世界人民一道同舟共济、共渡难关。

吴滨江表示，疫情发生后，习近平主席通过会见会谈、通信通话等方式向多国政要、国际组织负责人、全球知名人士详细介绍中国应对新冠肺炎疫情采取的措施和做法。疫情在全球多点暴发后，中国在危急时刻伸出援手，积极向他国援助医疗防护物资，给世界抗疫带来了希望之光。

“前不久，习近平主席应约与美国总统特朗普通电话时表示，愿继续与美方分享抗疫信息和经验，并提供力所能及的支持。”马粤表示，当疫情在美国暴发后，在中国政府的积极支持和协调下，一些中国地方政府和企业向美国捐助了大批急需的医疗物资。这些捐助雪中送炭，为美国各医疗机构解了燃眉之急。同时，中国毫无保留地与美国分享疫情防控的宝贵经验。

“中国是负责任、讲情谊、知大义的一个东方大国。”南庚戌表示，疫情发生后，中国政府和多家中国企业对非洲进行了大量的援助。一方面是防疫物资援助；另一方面是中国在非洲的医疗队，对当地抗疫发挥了重要作用。患难见真情。中国一系列援助海外的行动，给国际社会战胜疫情吃下一颗“定心丸”。

蒋丰表示，习近平主席在推动疫情防控国际合作方面发挥了重要作用：一是信息共享，中国始终本着公开、透明、负责任的态度，和国际组织和相关国家通报疫情状况及对病毒的研究成果；二是物资援助，中国在国内疫情防控取得显著成效后，积极“回赠”世界多国。

南庚戌认为，受经济发展条件和公共卫生资源限制，非洲疫情防控战线将拉得更长。未来，华侨华人需要在开展中非疫情防控合作领域发挥更大作用。“我们将拿出自己的爱心、热心和诚心，积极回馈自己的第二故乡。”

命运与共——

“国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战，共建美好地球家园”

——习近平

全球携手战疫时期，习近平主席关于构建人类命运共同体的阐释和呼吁，在海外侨胞中引发广泛共鸣。

“经过这次疫情考验，全球都会对人类命运共同体理念有更真切的体会和更深刻的理解。”陈铭表示，“疫情在意大利暴发后，我们在意侨胞本着‘民心相通’的朴素想法，积极和当地社会联合开展疫情防控工作。”

陈壬表示，习近平主席提出构建人类命运共同体理念完全符合人类社会发展的历史规律。在全球经济高度融合的今天，世界各国早已你中有我、我中有你。新冠肺炎疫情防控不只是某一个国家的一场硬仗，而是一场全球阻击战。想要赢得这场人类共同的大考，全世界需要秉持人类命运共同体的理念，开放合作、齐心协力，同舟共济！

马粤认为，正如习近平主席所言，“流行疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。”世界各国人民命运休戚与共，福祉相互依存。只有携手合作、共同面对挑战，才能战胜困难、解决问题、推动共同关注的事业向前发展，让世界变得更加美好。国家之间所谓的“脱钩”是不可能的，也是不应该发生的。

“应对这场全球公共卫生安全危机，构建人类命运共同体的迫切性和重要性更加凸显。”吴滨江表示，面对疫情，若没有人类命运共同体理念，必然会出现只看到制度对立、文化冲突、意识形态不同的狭隘心理，必然会出现固执于偏见、不以解决问题为出发点反而借助问题制造制度对立、种族歧视的对抗观念。而此次全球战疫，海外华侨华人通过联通中外，让不同肤色、种族、国籍的人们团结互助，正是对共建人类命运共同体的切实践行。