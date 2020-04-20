小雨过后，空气里弥漫着醉人的青草气息，风吹过路边挺拔的树木，树叶沙沙作响。

“生命之托，重于泰山”，在武汉同济医院中法新城院区北门的巨石上，八个大字格外醒目。医者的使命与荣光，也镌刻在这里。

北京协和医院、北京医院、北京大学人民医院……一支支著名医院的医疗队，集结于此。接受重于泰山的生命之托，他们责无旁贷；奋力托起生命的希望，他们奋勇向前。

一

“舍小家，为大家”，对刚成立幸福小家的王光杰来说，这句话滋味尤深。如果没有疫情，北京大学人民医院重症医学科医生王光杰，将与身为同行的爱人这样度过春节：除夕到家，与曾为医务工作者的父母吃年夜饭。后面几天，带着新媳妇给亲戚拜年。

“各位同道，医院将组建医疗队奔赴武汉。请大家考虑并和家人充分商量后自愿报名。”

除夕晚上，热气腾腾的饺子刚上桌，王光杰的手机屏幕亮了。不到一刻钟，报名回复的信息在医院的微信群里就已“刷屏”。

“我们要去支援武汉，明天就回北京集合。”王光杰的话刚一出口，热闹的一家人顿时陷入沉默。屋里的人都是医务工作者，谁都知道这句话背后的含义。

“去吧，到国家最需要你的地方去。”父亲打破了沉默。

母亲没有说话，起身帮儿子打包行囊，又找出几个口罩，塞到箱子里。她知道，儿子的决定是不会更改的。

选择重症医学时，王光杰就知道，越是在危难时刻，越需要医生勇往直前。

刚到武汉同济医院中法新城院区，王光杰发现，病房是新改造的，防护用品要省着用。事情多，压力大，王光杰白天用咖啡打精神，晚上靠安眠药入睡。两个多月，吃光三瓶安眠药。

在他抵达武汉的第八天，好消息传来——北京大学人民医院治愈了第一位新冠肺炎患者，是一名医务人员。“虽然口罩遮住了她的脸，但挡不住她的笑容。她的微笑，给我们和其他患者带来战胜疫情的信心。”王光杰说。

一位年逾七旬的老人发现，每天床头柜上都会有一两样水果和营养品。她不知道，这是医务人员省下来，为危重症患者补充营养的。面对患者，不叫床号，而是根据年龄，叫爷爷奶奶、叔叔阿姨。王光杰说，这是他们科室代代传承的人文关怀传统。

老人出院那天，王光杰特意去看她，发现老人正在床边等着他。“小伙子，谢谢你，我今天要出院了，就想再看你一眼。”

二

“我志愿加入中国共产党……”

简短有力的誓词，北京大学人民医院麻醉科医生姜华在内心默念过无数次。但他做梦也没有想到，在武汉，他成了预备党员。

他不仅能治病救人，还能“治机器，救设备”。穿防护服、戴护目镜，在三十秒内为患者实施紧急气管插管；修心电监护仪、脉搏血氧饱和度传感器，乃至坏掉的隔离门，都不在话下。姜华坦言，能干的都自己干，省得再有师傅穿防护服进来维修。

一名老年患者，需要进行气管插管。这是很容易出现感染的环节。刚下夜班的姜华回来了，把任务“抢”了过去。

“气管插管麻醉师最拿手，当然是我来！”姜华说。

闷热的防护服、紧压的护目镜、好几层橡胶手套，都为操作增加了难度系数。而一旦操作时间长，又会增加飞沫扩散交叉感染的风险。

姜华泰然自若，操作沉稳有序，在护士精准的配合下，他顺利完成气管插管操作。

脱掉隔离服，姜华才发现自己的两层衣服都湿透了。湿冷的汗水紧贴身上，在负压隔离病房气流吹动下，身子感觉有些冷。

下班路上，姜华看到樱花开了，春天来了，心里感到很温暖。

三

北京医院心内科副主任汪芳的爱人刚结束常驻非洲工作，准备回国与她团聚。可爱人还没下飞机，汪芳已随队飞往武汉。

汪芳热爱马拉松。得益于平时的锻炼，五十五岁的她，在高强度工作压力下，状态丝毫不输年轻人。

“武汉加油！中国加油！”就像在某些团体运动中，队友会把手摞在一起喊加油，每次进病房前，汪芳都会带领全体组员一同鼓劲。

汪芳热情似火，也温暖着患者。“大家好，今天感觉怎么样？”刚一进门，汪芳标志性的招呼脱口而出。听见这温暖而熟悉的声音，三十四床患者笑了，“哎呀，汪主任来了。听见你的声音就踏实。”三十六床患者站起来，“汪主任，你来看我们了，怎么感觉好几天没见着你了？”“昨晚汪主任就来过了。”三十五床患者说，“你当时去做CT了。”

“这才半天没看见，你们就想我啦。”汪芳的话，让大家笑声不断。

有些患者本身就是老年病患者，汪芳又是心内科副主任，平时拉着汪芳咨询心脏、血压问题的患者有不少。汪芳有求必应。

突发状况不期而遇。一名危重症患者的血压突然明显下降。汪芳有着丰富的心血管知识，此刻恰好用上。在给予患者各种血管活性药物后，血压、心率终于稳定下来，之后经过三次抢救，“直到我们再次交班，病情才稳定下来。”汪芳说。

汗水形成的雾气在护目镜上开了“花”，汪芳的心底也开出了“花”。危重症患者转危为安，让大家增添了信心。

事后汪芳与团队医生的分析，印证了一个结论：新冠肺炎早期的积极干预非常重要。

四

在平时，早5点，杜斌就会出现在北京协和医院内科ICU。把所有患者检查结果看一遍，走到每张病床前，查看监护仪上的生命体征，调整呼吸机参数……这是他从医三十年养成的习惯。

杜斌是国家卫健委高级别专家组成员，也是北京协和医院内科ICU主任。

这次出征前，几乎没人知道，他将奔赴武汉。直到杜斌出现在武汉金银潭医院的一张照片里，同事们才恍然发觉，已经好几天没在医院里见过杜主任了。

2月4日晚，第一位转入ICU的患者情况紧急。刚从金银潭医院赶来的杜斌，决定立即为其进行气管插管。

此时，病房还未配齐气管插管所需的三级防护设备。杜斌冒着被感染的危险，为患者实施气管插管。随后，一道道程序有条不紊进行，患者情况逐渐平稳下来，医疗队的士气涨了上来。

“我们要以患者为中心，使ICU变成一个有人文关怀、有温度的地方。”在杜斌的推动下，患者管理从分时段负责制改为医疗组负责制，每位患者都有相对固定的责任医生和责任护士，医护之间高效配合，提升了治疗效果。

杜斌曾说，我们舍弃了和家人团聚的时光，把所有的精力奉献给了患者，目的是为了挽救患者，让他们回到正常的生活中去。如今，很多患者的生活回归常态，看到武汉逐渐苏醒，杜斌感到很满足。

为了美好的春光，这一切的付出，都是值得的。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 20 版）