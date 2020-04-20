新基建助推产业互联网提速

围绕疫情防控和复工复产，在医疗服务、科研攻关、协同办公、在线教育、物资调配等各条“战线”，5G通信、人工智能、大数据、云计算等数字技术，发挥出新基建的头雁效应。

“中央提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。疫情防控中，我们看到了新基建的潜力。”腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生认为，通过提升现有新型基础设施的覆盖、产业数字化的深度，将推动产业升级，极大释放生产力，助力经济高质量发展。

汤道生举例说，腾讯联合各方推出的防疫健康码覆盖9亿用户，使用人次超过25亿；健康小程序日访问用户超过3000万，核心接口日调用量超过10亿；在线网课支撑全国超过1亿学生远程学习……这些都离不开云计算的底层技术支撑。

人工智能同样助力“中国制造”向“中国智造”加快转型。在C919大客机制造商中国商飞，与腾讯合作开发的人工智能辅助检测系统，可用来检测飞机核心部件如尾翼的复合材料缺陷，自动化水平提高，成本降低，而且还可以检测出人眼无法发现的细微缺陷。同样，借助人工智能图像诊断技术，对液晶面板进行缺陷智能识别，能够把识别速度提升10倍。

专家表示，新型基础设施是数字化、网络化、智能化的基石，促使各行各业涌现新模式、新业态和新成果。产业互联网是新基建最重要的应用之一，致力于通过数字技术助力产业升级，成为各行各业最贴身的数字化助手，助推传统产业和互联网深度融合。

工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖认为，新基建的建设将激发更多新增需求，产生更深层次影响，加速制造业与互联网的融合发展，加快新型基础设施建设，有利于推动制造业等行业的数字化转型，工业互联网和产业互联网的最终目标也是一致的。

“新基建的落地，将推动产业互联网驶入发展快车道。”汤道生说，新基建也是产业互联网发展的基础设施，无疑将为产业互联网的发展提供巨大的新动力。传统基建如公路的普及，促进汽车产业发展，扩大人们的活动范围，从而带动了物流、旅游等行业的发展。新基建的建设，将让产业互联网向各行业纵深发展，加快行业数字化进程，形成新的产品服务、生产体系和商业模式。例如，5G的普及有望使自动驾驶、远程医疗等领域实现从量到质的飞跃。

汤道生认为，进一步推进产业互联网应用，有必要整合5G、云计算、人工智能、大数据、物联网等关键技术能力，集合成工具箱，开放给各行各业，为各个领域的产业升级提供数字化能力。

李颖指出，应对疫情也是对数字行业的一次压力测试。前所未有的网络流量洪峰，应对激增的在线需求，解决数据资源孤岛相互割裂、数据无法开放共享、数据驱动的精准决策能力不足等问题，都亟须补齐短板，前瞻性地布局数字基础设施建设。

工信部专家表示，发挥好新型基础设施的基础支撑作用，有必要制定推广新一代信息技术发展应用关键急需的标准，出台相关的产业数字化转型政策，进一步加快数字化转型步伐，为经济发展注入新的动能。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 19 版）