当下，宏观政策要为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供有力支持。未来宏观政策的一大发力方向，应是围绕深化供给侧结构性改革，为新型基础设施建设和战略性新兴产业、未来产业的发展注入更多动力

近日，一波货币政策的密集出台，吸引了市场的关注。4月3日，央行决定对中小银行定向降准，并下调金融机构在央行超额存款准备金利率。此外，增加面向中小银行的再贷款再贴现额度1万亿元、下调公开市场操作利率等等，都体现了稳健的货币政策更加灵活适度，把支持实体经济恢复发展放到了更加突出的位置。

一段时间以来，一系列对冲疫情影响的宏观政策陆续出台、逐步落地，发挥了提振企业活力和市场信心的作用。无论是工业企业、外贸企业，还是大型连锁超市、农产品批发市场，都已经实现了较高的复工率。开工的重点项目多了，路上的交通繁忙了，越来越多的餐厅开门迎客了，这些发生在我们身边的变化，显示出经济运行正恢复着生机活力。3月中国采购经理指数在上月较低基数上环比回升，虽然还不能说明经济运行已经恢复正常水平，却是一个积极而鲜明的信号，表明生产生活秩序正在加快恢复，企业复工复产也已按下“快进键”。

但也要看到，疫情对全球经济影响的深度和广度都在变化之中。要促进我国经济运行尽早回归常态，加快恢复生产生活秩序，仍需加大宏观政策调节和实施力度。近期一系列政策的出台，正是宏观政策对冲力度加大的体现。我国的宏观政策“工具箱”，“工具”种类充足、使用空间充分，精心用好政策“工具箱”，通过一揽子宏观政策措施的积极应对，有助于将疫情的影响降到最小。

用好政策“工具箱”，不仅体现在力度上，也要体现在精度上。以最近这次定向降准为例，获得定向降准资金的是近4000家中小银行，这些金融机构数量众多、分布广泛，是服务中小微企业的重要力量。对于中小银行而言，过去获取低成本流动性的渠道较少，服务实体经济的作用也受到影响。定向降低中小银行存款准备金率，就切中了问题的关键，将增加中小银行的资金实力，促使其以更优惠的利率向中小微企业发放贷款。从具体操作看，定向降准分两次实施到位，防止一次性释放过多导致流动性淤积，确保资金以较低利率投向中小微企业。这些精心安排，都体现了政策在实施过程中对精细度的把握。

用好政策“工具箱”，还要体现短期和长远的结合。就当下而言，宏观政策要为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供有力支持。紧扣企业难点堵点，突出问题导向，精准施策、靶向发力，推动全产业链联动复工，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，宏观政策就能发挥事半功倍的效果。从长远看，危和机往往同生并存，克服了危即是机。未来宏观政策的一大发力方向，应是围绕深化供给侧结构性改革，为新型基础设施建设和战略性新兴产业、未来产业的发展注入更多动力，助力壮大新增长点、形成发展新动能。

值得注意的是，内需尤其是消费需求是我国经济发展的主动力。未来，如何充分发掘内需的空间，对于经济运行有重要意义。从宏观政策的角度看，在内需外需两手抓的基础上，可以在加快释放国内需求上下更大力气。一方面，通过助力扩大居民消费，合理增加公共消费，积极扩大有效需求，促进消费潜力释放，另一方面，发挥好有效投资关键作用，补短板、强弱项。如此多管齐下，就能为经济平稳发展带来更强有力的支撑。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 18 版）