患难见真情 共同抗疫情

大力推进应对疫情融资项目

金立群

亚投行将努力扩大在公共卫生、医疗保健以及信息和通信技术领域的基础设施投资，以更好地帮助受疫情影响严重的成员增强公共卫生危机抵御能力。中国政府全力抗击疫情，出台了一系列财政和金融政策稳经济、稳就业，切实做好民生保障。相信疫情之后的中国经济发展将更加健康

目前，全球疫情形势严峻，世界人民的生命安全和身体健康以及全球经济遭到巨大挑战。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国国家主席习近平发表重要讲话，就加强疫情防控国际合作、稳定世界经济提出了一系列重要主张，发挥了重要引领作用。习近平主席介绍的“中国经验”为其他国家抗击疫情斗争提供了有益借鉴，阐述的“中国主张”对于全球协调行动抗击疫情具有重要意义。

亚洲基础设施投资银行（亚投行）是国际组织抗击疫情的重要力量。面对全球疫情带来的冲击，亚投行管理层迅速调整业务战略，采取超常规方式快速灵活响应各成员应对疫情危机的需求。近日，亚投行宣布将设立的50亿美元新冠肺炎疫情危机恢复基金扩大至100亿美元，为成员提供快速紧急融资，帮助各国疫情防控和克服经济社会面临的困难，并考虑为最不发达成员提供优惠贷款。亚投行这一举措也是响应二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会达成的共识，积极参与应对全球疫情的国际协调行动。

与此同时，亚投行还积极参加了世界银行、国际货币基金组织等主要国际金融机构负责人应对疫情协调机制，并不断加强与其他多边开发银行等国际组织合作，大力推进应对全球疫情的联合融资项目。

此次疫情给亚洲国家的宏观经济造成冲击。亚投行将会继续通过对传统基础设施项目的支持，促进成员尤其是本地区成员的经济社会发展。这是亚投行首次支持应对重大突发公共卫生事件，我们看到基础设施薄弱国家应对健康危机的能力较弱。亚投行将努力扩大在公共卫生、医疗保健以及信息和通信技术领域的基础设施投资，以更好地帮助受疫情影响严重的成员增强公共卫生危机抵御能力。

国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧。中国政府全力抗击疫情，出台了一系列财政和金融政策稳经济、稳就业，切实做好民生保障，这些举措正在取得积极效果，并将对稳定世界经济作出重要贡献。

中国经济具备战胜风险和挑战的良好条件，长期向好趋势不会改变。当前，中国经济正逐步回归正轨，相信疫情之后的中国经济发展将更加健康。中国实现全面建成小康社会目标，将不仅为各国经济发展带来机遇，也对全球治理模式创新作出重大贡献。

（作者为亚洲基础设施投资银行行长，本报记者敬宜采访整理）

努力维护全球粮食安全

胡利奥·贝德格

防疫抗疫不是某个国家单独面对的问题，需要全人类携手合作、共克时艰。希望进一步巩固拉美和加勒比国家与中国之间的友谊，深化合作，共同打赢这场战役

当前，中国国内疫情防控阶段性成效进一步巩固，让面临疫情严峻考验的拉美和加勒比国家倍感振奋。中国的抗疫经验值得借鉴，中国抗疫成效让我们更有信心战胜新冠病毒。

面对疫情，中国严格的联防联控举措被证明是卓有成效的。拉美和加勒比国家正在仔细研究中国的防疫措施，借鉴中国经验对抗新冠病毒，包括采取远程办公、最大限度减少人员流动、大范围宣传卫生防疫知识、动员全体民众齐心抗击疫情等。

地球是我们共同的家园，各国命运休戚与共。防疫抗疫不是某个国家单独面对的问题，需要全人类携手合作、共克时艰。

拉美和加勒比地区疫情防控形势严峻，粮食安全等问题突出。拉美和加勒比地区是世界主要的粮食净出口地区。受疫情影响，世界贸易量大幅下降，粮食产业遭受严重冲击，相关从业者的生存状况面临威胁。

拉美和加勒比地区开展为8500万学童供应学校营养餐的项目。对其中近1000万儿童来说，学校营养餐是他们每日获取安全食物的主要渠道之一。目前，疫情导致不少学校关闭，很多儿童可能因此吃不好饭。

纵观人类历史进程，面对重大危机，最脆弱的国家往往遭受最大的折磨，人们的生计甚至生命受到威胁。这更加凸显国际合作的重要性。联合国粮农组织提出的“手拉手”倡议，重点关注捐助方与受援方建立牢固的伙伴关系，促进实现可持续发展目标，特别是消除贫困和饥饿的目标。联合国粮农组织也正在与拉美和加勒比地区展开合作，尽最大努力维持本地区的粮食生产能力，维护全球的粮食安全。

中国是拉美和加勒比地区最重要的贸易伙伴之一。目前，拉中双边贸易额已超过3000亿美元，中国的经济增长对该地区的发展至关重要。同时，拉美和加勒比地区为中国市场提供农业、食品工业等多方面的产品，满足中国消费者需要。保持经济活力，对我们双方来说都十分有利和重要。

在携手抗击疫情的过程中，我们希望进一步巩固拉美和加勒比国家与中国之间的友谊，深化合作，共同打赢这场战役。

（作者为联合国粮农组织拉丁美洲和加勒比地区代表，本报驻巴西记者李晓骁采访整理）

加强国际协调与合作

理查德·科祖尔—赖特

疫情的发生，凸显了构建人类命运共同体的紧迫性和重要性。历史经验表明，在应对全球性风险挑战的过程中，加强国际协调与合作才是唯一的有效途径。中国在“南南合作”抗疫中发挥了关键性作用

中国政府通过采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，制定一整套预防、诊断和治疗的科学方案，中国人民万众一心的凝聚力，令人印象深刻。当前疫情防控阶段性成效进一步巩固的情况下，中国政府毫不放松防控工作，体现了高度认真负责的态度，也为国际社会提供了宝贵经验。

新冠肺炎疫情是全球面临的共同挑战，需要国际社会开展更广泛的合作。疫情的发生，凸显了构建人类命运共同体的紧迫性和重要性。作为多边主义的坚定支持者，中国在推动疫情防控国际合作、共同应对挑战过程中展现了负责任大国的担当。在不久前召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，中国国家主席习近平提出4点中国倡议，引起国际社会广泛关注，为有效解决当前危机提供了正确的方案和思路。联合国贸发会议在近期出台的报告中也提出，应对新冠肺炎疫情需要加强区域间合作。

疫情对各国都是挑战，对发展中国家和地区来说尤其如此。一些发展中国家不仅要承担国内公共卫生体系薄弱带来的压力，经济发展也受到严重冲击。疫情造成的市场萎缩、需求下降等问题将对这些国家经济造成严重挑战。根据联合国贸发会议的预计，中国以外的发展中国家至少需要2.5万亿美元的支持才能缓解疫情对经济的影响。对此，我们强烈呼吁要通过多种方式向欠发达国家提供援助，这对当地抗疫工作至关重要。截至目前，中国已向120多个国家和地区提供了包括派遣专家团队、医疗物资、经验分享等在内的重要援助，其中有不少欠发达国家。中国在“南南合作”抗疫中发挥了关键性作用。历史经验表明，在应对全球性风险挑战的过程中，加强国际协调与合作才是唯一的有效途径。

在疫情防控阶段性成效进一步巩固的情况下，中国稳步开展复工复产，经济社会运行秩序正在加快恢复。作为全球供应链上的重要节点以及在国际市场供需两端都发挥重要作用的经济体，中国生产生活秩序的全面恢复，对维护全球供应链的稳定和提振世界经济复苏士气有重要意义。未来，我们期待中国在进一步推动全球开展科研合作、疫苗研发以及促进经济社会发展上发挥更大作用。

（作者为联合国贸易和发展会议全球化和发展战略司司长，本报驻比利时记者郑彬采访整理）

为全球人道主义供应链提供支持

屈四喜

中国深入开展疫情防控国际合作，积极为国际防疫合作贡献力量，用实际行动践行了人类命运共同体理念和大国担当。目前，全球粮食供应链未被破坏，谷物供应充足。相信在国际社会的通力合作下，我们一定能赢得抗击疫情的最终胜利

在这场抗击疫情的斗争中，我们见证了中国人民直面困难的坚定决心和勇气。中国的抗疫成效极大地鼓舞了国际社会战胜疫情的信心，也为其他国家提供了可资借鉴的经验。

疫情在全球快速蔓延，不仅考验每一个国家和地区的公共卫生体系，更挑战国际社会共同应对危机的能力。中国深入开展疫情防控国际合作，积极为国际防疫合作贡献力量。中国主动与国际社会分享疫情信息、应对疫情措施及防控工作进展等，并同国际组织积极开展合作。中国在国内防控工作毫不松懈的同时，积极向其他国家提供物资、技术、信息等抗疫帮助，用实际行动践行了人类命运共同体理念和大国担当，对全球合作抗击疫情意义重大。

在抗击疫情中，联合国世界粮食计划署与中国开展了积极合作。我们为湖北抗疫一线提供了一批医疗救治设备，包括用于治疗新冠肺炎重症患者的体外膜肺氧合机和无创呼吸机。在国际商贸物流因疫情受阻时，世界粮食计划署管理的联合国人道主义应急仓库及联合国人道主义空运处承担了重要物资的空运任务，利用自己独特的全球物流体系将海外援助的抗疫物资运到中国，如今又协助中国将其援助非洲的医疗物资及时送达各受援国家。为落实联合国相关行动计划，更好地帮助各国应对疫情，世界粮食计划署正会同有关机构推进在中国等国家建立人道主义援助应急物流基地，为全球人道主义供应链提供支持。

疫情来袭，确保充足的粮食供应至关重要。作为全球最大的人道主义援助机构，世界粮食计划署每年为超过8000万的饥饿人口提供粮食援助，其中包括1600多万儿童。在当前情况下，我们加强了对全球粮食安全情况的监测，及时了解和掌握疫情对全球粮食安全的影响，以便采取应对措施。我们同时加强粮食物资储备，调整援助的方式方法，在做好疫情风险防范的同时，努力保障受援人口的粮食需要，切实落实联合国“新冠肺炎疫情全球人道主义协同应对计划”。世界粮食计划署还积极同成员国和有关伙伴开展合作，改进和加强物流及应急通信网络能力建设，支持全球抗击疫情。

目前，全球粮食供应链未被破坏，谷物供应充足。我们要继续加强国际合作，努力维护国际贸易秩序。相信在国际社会的通力合作下，我们一定能赢得抗击疫情的最终胜利。

（作者为联合国世界粮食计划署驻华代表，本报记者敬宜采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 17 版）