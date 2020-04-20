北京实行京津冀区域健康状态互认

人民网北京4月19日电 （记者魏薇）记者从日前北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉：北京出台了《关于做好复工复产疫情防控常态化工作的通告》（以下简称《通告》）。随着京津冀一体化发展，区域产业和人员联系紧密，且津冀地区已连续多日无本地病例，《通告》提出，“津冀地区来京人员、本市往返津冀地区的人员，来京（返京）后可以通过‘北京健康宝’进行京津冀行程记录验证，申请‘未见异常’健康状态”。

据了解，“北京健康宝”已经实现与国家政务服务平台的功能对接，京津冀进出京人员通过在“北京健康宝”上提供行程记录，经国家平台验证无误并符合北京市防疫政策规定后，可获得“未见异常”状态。

此外，《通告》还明确“低风险地区来京出差人员，持有7日内核酸检测阴性证明或在有条件的酒店接受核酸检测，接受入住酒店健康管理，可以申请办理‘北京健康宝’，本市出差返京人员可参照执行”。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 14 版）