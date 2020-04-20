他们的付出，让人感动

基层医务人员的努力，巩固了疫情防控的基础，为提高全民健康意识和健康水平，贡献了力量

在疫情防控阻击战中，一线医护人员冲锋在前，抢救病患。在后方，也有一群医务工作者，坚守乡村和社区，护佑群众健康。他们的付出，同样让人感动。

浙江嵊州76岁的老村医张洪兴就是其中一位。行医已有60多年的他，在疫情发生后，主动请缨包下21个村庄、800多位村民的防疫卫生工作。早上天蒙蒙亮就出发，走村入户到老乡家中测量体温、登记健康状况，传递戴口罩、勤洗手、多通风等防疫知识，还提醒大家注意休息、饮食，正确对待疫情，别有太重的心理负担。

像张洪兴这样，积极防疫的基层医务工作者，还有很多。在安徽寿县，村医任东不但承担起村民的日常健康管理工作，还利用自己良好的群众基础，协助村里做好乡亲们的思想工作。在四川成都，王华凤、付声福等8名社区医生集体请战，组成一支医疗服务团队，整日奔波于辖区的每一个小区，为居家医学观察者测量体温，询问身体及心理健康状况，还耐心仔细地宣传疫情防控知识……

这些工作，看似简单、琐碎，却发挥着重要的作用。关注居民的身体状况，介绍安全有效的消毒方式，可以减少防控的安全漏洞；普及科学的防疫知识，可以帮助大家打消顾虑，保持良好心态；传递健康合理的营养、健身方法，可以提高居民的身体素质，增强抵抗能力……可以说，基层医务人员的努力，巩固了疫情防控的基础，为提高全民健康意识和健康水平，贡献了力量。

基层防疫，很不容易。防疫措施细微、复杂，长期反复宣讲，需要毅力和韧劲；每天走访的面积大、区域广，有时甚至要翻山岭、走山路，对体力的消耗很大；面对的人员数量大、情况杂，要让不同群众都能提升防控意识，更考验智慧、耐心。

所以，要打赢疫情防控阻击战，离不开医务工作者在基层的努力。在当前正在进行的爱国卫生月活动中，大量乡村医生、社区医生积极动员群众，广泛参与到人居环境改善、饮食习惯培养、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面，不但优化了卫生环境，更降低了健康风险。他们同冲在一线的白衣战士一样，也是我们身边最可爱的人。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 14 版）