公安机关对倒卖熔喷布“零容忍”

人民网北京4月19日电 （记者张璁）记者从公安部获悉：近日，针对倒卖生产口罩重要原材料熔喷布犯罪活动增多的情况，公安部部署开展专案打击行动，共破获案件20起，抓获犯罪嫌疑人42人，涉案金额3445万元，有力震慑了哄抬熔喷布价格犯罪活动，有效遏制了熔喷布乱涨价的势头。

近来，少数不法分子倒卖生产口罩所需的重要原材料熔喷布，哄抬价格、牟取暴利，性质十分恶劣。受此影响，熔喷布市场价格一度飙升，严重扰乱正常的生产经营秩序，严重损害其他经营者和消费者合法权益，严重影响疫情防控工作。公安部与市场监管总局协同配合，迅速部署开展专案行动，全面开展线索核查、案件侦办、审讯抓捕等工作。

各地公安机关在公安部统一指挥下，以经销熔喷布中间商为重点，上溯源头、下查去向，全链条、全环节开展调查，快侦快破了一批案件。广东省东莞市公安机关连续破获2起疫情期间哄抬价格、非法经营熔喷布案件，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额1000余万元。浙江省东阳市公安机关从一起哄抬价格售卖熔喷布案件入手，深挖扩线，破获孔某、赵某新等人非法经营、生产销售伪劣产品案件，抓获犯罪嫌疑人21人，收缴劣质熔喷布8.89吨。

公安部有关负责人表示，公安机关将始终保持对涉疫防护物资违法犯罪的“零容忍”，发现一起查处一起，毫不动摇地依法严厉打击哄抬价格、囤积居奇等各类违法犯罪活动，为打赢疫情防控阻击战营造安全稳定的社会环境。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 12 版）