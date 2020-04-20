坚定不移贯彻落实总体国家安全观 为维护国家安全大局贡献吉林力量

党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家工作全局的高度，以非凡的理论勇气、卓越的政治智慧、强烈的使命担当，创造性地提出了总体国家安全观，深刻回答了新时代“实现什么样的国家安全、怎样保证国家安全”这一重大战略课题，把我们党对维护国家安全基本规律的认识提升到了新的境界，为我们做好新时代国家安全工作提供了强大思想武器。我们一定要深入学习领会习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，把维护国家安全作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动和现实检验，守护好祖国坚实屏障，将吉林打造成安全稳定的“千里边关”。

一、坚定不移贯彻落实总体国家安全观，必须准确把握深刻内涵，确保国家安全工作始终沿着习近平总书记指引的方向前进。习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述，以全新的理念思考国家安全、以全局的视角定位国家安全、以整体的思路规划国家安全，统筹外部安全与内部安全、国土安全与国民安全、传统安全与非传统安全、自身安全与共同安全，是习近平新时代中国特色社会主义思想的“国家安全篇”。坚定不移贯彻落实总体国家安全观，首先必须深刻理解、准确把握这一重大战略思想的深刻内涵，切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要论述上来。要准确把握国家安全含义的全面性。总体国家安全观鲜明的特征就在于“总体”二字，它深刻揭示、充分体现了中国特色社会主义国家安全的本质特征。我们要全面推进新时代国家安全体系和安全能力现代化，做好应对任何形式矛盾风险挑战的准备，有效维护各领域国家安全。要准确把握国家安全布局的系统性。不同领域的安全是相互联系、相互影响的，而且在一定条件下可能相互转化，具有传导效应和联动效应。我们要把科学统筹作为国家安全工作的根本方法，既立足当前又着眼长远，既整体推进又突出重点，既重维护又重塑造，充分调动各方面积极性，汇聚起维护国家安全的强大力量。要准确把握国家安全效果的可持续性。我们要坚持统筹发展和安全两件大事，坚决贯彻新发展理念，推动高质量发展，确保国家长治久安。要针对各种安全问题开展机制化建设和常态化治理，不断提升国家安全工作的预见性、前瞻性、主动性，推动实现经济发展可持续、社会稳定可持续。

二、坚定不移贯彻落实总体国家安全观，必须突出关键领域，扎实做好本地区安全重点工作。吉林是我国重要老工业基地、商品粮基地和边疆省份，在维护国家安全大局中肩负着重大政治责任。我们一定要把维护国家安全作为头等大事和突出重要任务，服务中央和大局的战略需要，全面提高国家安全工作水平，确保党中央关于国家安全工作决策部署在吉林落地生根。坚决维护政治安全。政治安全是国家安全的根本，是党和国家安全的生命线。近年来，吉林省始终把维护政治安全放在首位，聚焦聚力庆祝新中国70周年华诞等大事喜事，从严从细从实推进维护国家政治安全工作，确保一系列敏感时期、重要节点平稳度过。要进一步强化政治意识、政权意识，加强政治安全风险排查、预警分析，强化意识形态阵地管理，坚决防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，坚决消除一切影响政治安全的风险隐患。坚决维护经济安全。要深入贯彻落实习近平总书记关于东北振兴工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全力保持经济平稳健康发展。要加快“数字吉林”建设，大力发展新型基础设施，促进传统产业改造提升，使老工业基地焕发新的生机活力。要积极培育新产业新业态新模式，尽快形成多点支撑、多业并举、多元发展的发展新格局。要坚决扛起维护国家粮食安全的政治责任，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加快高标准农田建设，不断提高粮食综合生产能力。要积极稳妥化解地方政府债务，加强金融风险管控和房地产市场调控，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚决维护社会安全。总体国家安全观强调以人民安全为宗旨，坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民。吉林省深入开展扫黑除恶专项斗争，全省共打掉涉黑组织79个、恶势力犯罪集团119个、涉恶犯罪团伙275个，起诉426件2705人，社会治安秩序明显好转。去年人民群众安全感满意度达到95.63%，创历史新高。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，坚持疫情防控和经济社会发展两手抓、两手都要硬，严格落实五级书记抓防控责任，全力保防控、保民生、保安全，统筹抓好疫情防控和改革发展稳定各项工作，疫情防控阶段性成效进一步巩固，确保了社会大局稳定。要持续加强社会稳定风险评估，健全完善各类应急预案，扎实做好安全生产各项工作，全面加强社会治理创新，常态开展矛盾纠纷排查化解，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。坚决维护网络安全。新一代信息技术的突飞猛进，给经济社会发展插上了数字翅膀，也给维护国家安全带来了新的挑战。没有网络安全就没有国家安全。要牢固树立正确的网络安全观，严格落实网络安全责任制，强化关键信息基础设施防护，加强网络安全预警监测，全面提高网络技术对抗、舆情应对、防控反制能力，确保牢牢掌握网络斗争主动权。坚决维护边境安全。近年来，我们深入实施“强基富民固边”工程，完善党政军警民“五位一体”合力治边机制，加强边境“三道防线”建设，严查严控各种不安定因素，严打严防各类涉边违法犯罪活动，有力维护了边境地区安定稳固。要立足现有基础，深入推进政治安边、富民兴边、军事强边、科技控边、外交睦边，持续改善边境基础设施条件，吸引各类人才就业戍边，筑起维护边境稳定的坚实屏障。

三、坚定不移贯彻落实总体国家安全观，必须始终坚持党的绝对领导，不断提升新时代国家安全工作整体水平。党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。维护国家安全事关重大，必须全面加强党对国家安全工作的领导。要压实主体责任。认真贯彻落实国家安全责任制，强化各级党委维护国家安全主体责任和党委书记第一责任人责任，做到国家安全工作与推进振兴发展同谋划、同部署、同落实。充分发挥省委国安委统筹协调、服务保障的职责作用，有效调动各方资源和力量，推动形成党委统筹揽总、部门各司其职、条块紧密结合、纵横联动推进的“大安全”工作格局。要健全工作机制。进一步完善跨部门会商、危机管控、决策咨询、督促检查、责任追究等体制机制，确保国家安全工作科学、规范、高效开展。加强风险隐患排查，及时封堵安全隐患漏洞，有效防范处置重大风险。要建强工作队伍。牢牢把握“两个维护”这一根本政治要求，教育引导国安干部强化忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。大力推进国家安全工作队伍正规化、专业化、职业化建设，确保跟上时代节拍、堪当时代重任。要强化宣传教育。把总体国家安全观纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容、各级党校（行政学院）教学计划、公务员培训体系，增强各级干部维护国家安全意识。坚持以“4·15全民国家安全教育日”为契机，组织开展特色鲜明、重点突出、形式多样的集中宣传活动，提升全民国家安全意识。常态开展国家安全宣传教育进机关、进企业、进社区、进乡村、进校园、进军营、进网络“七进”活动，营造维护国家安全“人人参与、人人有责”的浓厚氛围，筑牢吉林平安稳定的人民防线。

（作者为中共吉林省委书记）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 12 版）