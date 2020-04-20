北京9条新举措继续支持中小微企业

人民网北京4月19日电 （记者魏薇）根据疫情防控新形势，在2月份发布的促进中小微企业持续健康发展16条措施基础上，北京市近日出台《进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展若干措施》，进一步精准帮扶中小微企业应对疫情影响，渡过难关。其中包括延长租金减免政策实施时限、强化金融支持、鼓励发展供应链金融、促进大中小企业融通创新发展等9条措施。

据介绍，北京市明确将符合首都城市战略定位、不在疏解整治范围且经营困难的中小微企业、个体工商户，承租京内市及区属国有企业房产从事生产经营活动，按照政府要求坚持营业或依照防疫规定关闭停业且不裁员、少裁员的，房租减免政策实施时限延长2个月（至4月底）。将受疫情影响严重且在京注册的餐饮、便利店、美容美发、家政四类生活性服务业企业以分公司形式设立的连锁直营门店也纳入租金减免范围。

在保障中小微企业有序复工复产方面，北京市将清理对中小微企业复工复产不合理限制和简单管控规定，除国家和本市根据防疫情况公布的复工复产限制措施外，对复工复产不设置前置审批审核。在遵守防控要求的情况下，与居民生活密切相关的餐馆、菜店、美容美发、便利店、修理店等可以自主决定复工复产。对持有“北京健康宝”健康状态为“未见异常”的人员，进出商务楼宇、商超、餐馆、工厂、工地、公园景区、各类门店等公共场所，乘坐公共交通工具，进出社区、村等开展复工复产活动，不再要求提供其他与防疫相关的健康证明材料。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 11 版）