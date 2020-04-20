奏响复工复产“协奏曲”

产业链环环相扣，扭住龙头企业“一个点”，连缀产业链上“一条线”，从而激活产业集群“一大片”，才能真正同频共振，奏响复工复产的“协奏曲”

3月20日72.5%，3月23日85%，3月30日超过95%……最近一段时间，一条加速上行的曲线引发社会关注，它就是湖北规模以上工业企业平均开工率。与之并行的，是一路上扬的人员平均复岗率。节节攀升的数据，为湖北夺取“双胜利”提振了信心。

近日，笔者走访湖北四地10家企业后，对加快恢复经济社会秩序充满期待。湖北是制造业大省，去年工业增加值增速位居全国前列。在湖北的支柱产业中，汽车制造业、电子设备制造业等产业比重大，产业链长，在全国乃至全球供应链体系中都占据重要位置。可以说，以产业链为抓手，协同推进复工复产，是湖北恢复生产生活秩序的必经之路。当务之急，便是思考如何留住、修复和稳固产业链。

牵一发而动全身。充分发挥大企业的引领作用，才能让产业链率先动起来。从企业自身规律来看，制造业产业集群化发展趋势明显，大企业在产业链中的带动力强劲。让龙头企业开起来、转起来、动起来，才能更好助力上下游的各类企业好起来。比如武汉的汽车产业，本地车企与上千家供应商休戚与共，不仅在疫情期间紧密沟通，还共享防疫方案，及时偿付货款，有力助推产业链上游中小企业的复工复产。产业链环环相扣，扭住龙头企业“一个点”，连缀产业链上“一条线”，从而激活产业集群“一大片”，才能真正同频共振，奏响复工复产的“协奏曲”。

产业链动起来，还要稳下来，这就需要有关部门及时介入、把脉纾困。对制造业来说，产业链长、集群度高，意味着企业彼此之间的依赖度深。比如汽车厂商哪怕少一颗螺丝，都没办法开工，这就倒逼产业链上的各类企业必须加速复工复产进程。如何保障数量众多的配套企业同步复工复产，是对政府部门治理能力的一次考验。笔者走访湖北多个地市时发现，不少地方推出“企业保姆”相关服务。有关部门主动下沉至企业，响应企业的生产诉求，针对复工复产中的人流、物流、资金流的难点问题，因企施策，精准帮扶。当前，从国家到地方，各级陆续制定了帮扶企业复工复产的一揽子政策。但要想把政策的“含金量”充分释放出来，服务意识必须跟上，这样才能让企业充分享受到政策红利，从而解除后顾之忧，尽快回到正常的发展轨道。

放眼未来，动起来、稳下来，还要强起来。机器开动，人员到位，车间红火……可以说，扭住产业链这个“牛鼻子”，龙头企业就能引领中小企业动起来；反过来，中小企业开起来，也能助推龙头企业好起来，湖北的复工复产就能蹄疾步稳。可以预见，在复工复产之后，企业还可能面临市场开拓、转型升级、长期经营等考验，仍需政企勠力同心，携手并进。

莫道春光难揽取，浮云过后艳阳天。疫情冲击是短暂的，中国经济的宏观基本面不会改变，经济发展稳中向好的趋势也不会改变。只要市场主体有序复苏，充分激发湖北经济潜力，我们就一定能助推企业渡过难关，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环，把失去的时间“抢回来”。

（作者为本报经济社会部记者）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 05 版）