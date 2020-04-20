全人类应团结一心共同战胜新冠病毒

新华社联合国4月18日电 （记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯18日晚在世界卫生组织参与举办的“同一世界：团结在家”线上音乐会上发表视频致辞，呼吁全人类团结一致，共同战胜新冠病毒。

古特雷斯说：“我们是团结在一起的全球公民，我们是联合在一起的国家。我们一定能够战胜病毒，重建一个更加公平的世界。”

古特雷斯指出，人类正面临一场前所未有的危机，要想战胜这场危机，就必须紧密团结在一起。“今晚，我们用人类都熟悉的语言——音乐，向英勇的医护人员以及所有与病毒斗争的人们以及他们的奉献致敬。”

古特雷斯还对世界卫生组织和其他人道主义机构的辛勤工作表示感谢。他同时呼吁，在全球抗疫这个特殊时期，人们不要忘记弱势和脆弱群体，应当在全球实现停火，共同对付新冠病毒这个人类的共同敌人。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 16 版）