德国宣布部分解封措施

德国卫生部部长施潘4月17日表示，德国所采取的新冠肺炎疫情防控措施是成功的，目前疫情处于“可控”状态。与此同时，德国政府也宣布了部分解封措施，以缓解疫情对经济的冲击。

17日，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所所长威勒宣布，德国目前新冠肺炎人际传播的基本传染数已降至0.7，即每名感染者平均可传染0.7人，这表明疫情管控措施“已经取得了非常好的中期结果”。如果基本传染数大于1，代表新感染数量可能增加；基本传染数小于1表示传染病将会逐渐消失。

为遏制疫情蔓延，德国3月23日出台严格管控措施。4月12日起，每日康复病例数量超过新增病例。据罗伯特·科赫研究所最新数据，截至当地时间19日0时，德国共确诊139897例新冠肺炎感染病例，累计死亡病例4294例，已有约8.8万例痊愈。其中新增确诊2458例，新增康复病例2700多例。

随着疫情形势趋缓，德国总理默克尔4月15日与各联邦州领导人举行会谈，商讨放松管控措施。会后，默克尔宣布了部分解封决定：自4月20日起，营业面积小于800平方米的零售商可以恢复营业；学校从5月4日陆续复课，优先考虑应届毕业生；酒吧、餐馆、电影院等场所将继续关闭，8月31日前大型集会活动仍被禁止。

记者在柏林街头发现，之前闭店多日的杂货铺、书店、花店、洗衣房等陆续在为开业做准备。一些店铺在地面做了明显标识，提醒顾客注意保持“社交距离”。

疫情对经济的巨大冲击，是德国政府推动部分复工的重要原因。联邦经济和能源部日前发布的月度报告显示，德国经济今年3月开始陷入衰退，预计衰退将持续至年中。德国五大权威经济研究所联合发布报告预测，德国今年经济将萎缩4.2%。德国伊弗经济研究所调查显示，德国汽车业景气程度已降至2009年3月以来的最低水平，41%的汽车相关企业不得不实行短时工作制。

德国汽车业正逐步重启。大众集团日前表示，公司位于德国和斯洛伐克的两间整车组装厂将于4月20日复工，其他工厂将于4月27日陆续恢复生产。戴姆勒集团表示，在汉堡和柏林的工厂也将于20日恢复生产。

大众品牌首席运营官拉尔夫·布兰德斯塔特表示，为保证复工顺利，工厂生产线进行了重组，确保工人工作间距大于1.5米。大众集团还制订了防控手册，包括体温监测、佩戴口罩、聚集禁令等内容。据介绍，很多措施借鉴了大众中国工厂的经验。目前，大众在中国的33家合资工厂已有32家恢复生产，并且没有员工感染新冠肺炎。

默克尔也提醒民众，虽然德国抗击疫情取得“脆弱的阶段性成功”，但不能盲目乐观。她强烈建议民众在公共场合佩戴口罩。萨克森州和梅克伦堡—前波美拉尼亚州于17日先后颁布口罩强制令，成为德国两个最早颁布相关法令的联邦州。

（本报柏林4月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 16 版）