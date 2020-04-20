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中国向北马其顿提供抗疫援助物资

2020年04月20日08:40 来源：人民网－人民日报

据新华社地拉那4月19日电  斯科普里消息：中国政府援助北马其顿政府一批抗疫医疗物资18日运抵北马首都斯科普里。中国驻北马大使张佐与正居家隔离的北马副总理、北马政府援助事务负责人布亚尔·奥斯马尼，通过视频连线举行交接仪式。

张佐表示，此前在中国疫情防控最吃紧关头，北马领导人和各界友人纷纷向中国政府和人民表达支持和慰问，中方对此铭记于心。当前，北马面临疫情挑战，中方对此感同身受。中方在自身防控任务依然艰巨、医疗用品依然紧缺情况下，克服困难，应北马方紧急请求提供抗疫物资援助。

奥斯马尼表示，感谢中方在北马抗疫最关键时刻提供抗疫医疗物资，对此北马方将永远铭记。他还表示，抗疫斗争需要各国、各民族团结一致、合作互助，北马方希望借鉴中国经验，早日战胜疫情，并在下阶段复工复产期间能继续得到中国帮助。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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