对外籍新冠肺炎患者先救治后收费

人民网北京4月19日电 （记者李红梅）国家医保局、外交部、财政部、国家卫健委四部门近日印发《关于外籍新冠肺炎患者医疗费用支付有关问题的通知》。通知规定，对外籍新冠肺炎确诊和疑似患者先救治后收费，确保应收尽收。外籍人员集中隔离产生的费用，原则上由个人负担。

通知明确，外籍新冠肺炎确诊和疑似患者未参加我国基本医保的，医疗机构应当先救治后收费，确保应收尽收；医疗费用由患者个人负担。参加商业健康保险的，由商业保险公司按合同及时支付。

外籍新冠肺炎确诊和疑似患者参加我国基本医保的，基本医保、大病保险应按规定支付，其余费用由患者个人负担。

参加我国基本医保的外籍人员，留院观察期间发生的医疗费用，基本医保按规定支付。未参加我国基本医保的，由个人负担。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 02 版）