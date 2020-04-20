热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

第三批自贸试验区向全国复制推广137项制度创新成果

2020年04月20日08:39 来源：人民网－人民日报

人民网北京4月19日电  （记者王珂）记者从商务部日前召开的辽宁等第三批自贸试验区设立三周年网上专题新闻发布会上获悉：3年来，辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个自贸试验区总体方案确定的1055项试点任务已基本实施，有效地融入和服务国家重大战略，对比试验、互补试验取得成效，初步形成了各具特色、各有侧重的试点格局，累计向全国复制推广了137项制度创新成果，较好地实现了预期目标。

在统筹推进疫情防控和企业复工复产方面，7个自贸试验区充分利用制度创新先行先试的优势，针对企业面临的困难精准施策，有效发挥了示范引领作用。截至目前，7个自贸试验区规模以上企业复工率已达100%。

在推进“放管服”改革方面，7个自贸试验区“证照分离”改革全覆盖试点正在有序推进，同时聚焦市场准入、项目建设、口岸通关、政务服务等重点领域，敢为人先，勇于实践，多项改革举措走在全国前列。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn