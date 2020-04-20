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为中小企业雪中送炭

陈  凌

2020年04月20日08:39 来源：人民网－人民日报

浙江鼓励企业家参与涉企政策制定，企业家代表中原则上中小企业比例不低于50%；重庆对受疫情影响严重的中小企业及其职工，按规定给予应缴医保费3个月50%的援企稳岗返还；上海创新推出“大数据+担保”融资模式，为急需资金的中小微企业解了燃眉之急……连日来，各地陆续出台政策，加大对中小企业的支持力度，为中小企业发展做好服务。

中小企业既是吸纳就业的“蓄水池”，也是最终产品和服务的“螺丝钉”，在产业链条中不可或缺。中小企业特别是一些小微企业，抗风险能力相对较低，受疫情影响较大。因此，帮助中小企业渡过难关，既是稳就业的重要内容，也是推动产业链协同复工复产的必然要求。还应看到，中小企业的一大特点就是量多面广，不同类型、行业、规模企业受到的影响程度各不相同。各地只有在精准施策上多用心、多用力，才能助力中小企业渡过难关。

习近平总书记指出：“我国中小企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息”。既做好“雪中送炭”“雨中送伞”的帮扶工作，也多下“添柴加火”“添砖加瓦”的培育功夫，在党和政府以及社会各方面支持下，广大中小企业一定能够攻坚克难，迎来更好发展。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 01 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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