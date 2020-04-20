目前，湖北各地主要旅游风景区恢复开放。旅游行业，如何在做好常态化疫情防控的前提下，有序开门迎客？记者一行来到湖北省黄石市阳新县王英镇仙岛湖风景区实地探访。

走进仙岛湖风景区游客中心，游客正在间隔排队购票。景区入口检票通道安装了热成像人体测温门。“往年这个时节，都是人挤人！”景区工作人员说，游客大多从网上购票，窗口购票必须扫码支付。

据了解，恢复开放前夕，镇里组织力量对辖区内123家农家乐、民宿等经营场所的防疫措施、人员健康状况、环境卫生、游乐设施安全隐患等，进行了全面摸排检查。各个景点、农家乐都备足了口罩、消毒液等防疫物资。

“疫情发生以来，王英镇没有出现一例确诊和疑似病例，开业当天尽管游客不多，但疫情防控不能放松。”仙岛湖风景区党委副书记贺英卯告诉记者：“我们配备安全专员巡查，引导游客不聚集、不扎堆。一旦发现游客有发烧等症状，按疫情防控要求及时送往隔离应急区域。”

花草丛生、绿意盎然的众多小岛，星罗棋布在仙岛湖4.6万亩开阔水面上，秀美风光让人流连忘返。乘坐游船行驶在湖面上，清风拂面，碧波荡漾，入眼皆是如诗画境。

登上景区内海拔500多米高的倪家山顶，一个由玻璃栈道铺设的观景平台悬挑半空，谓之“天空之城”。步行而上，山下的仙岛湖美景一览无余。景点负责人周进告诉记者：“危中寻机，我们联合多家媒体推出了开园直播活动，网上推出半价套餐，当天就卖出200多份。”

春繁花盛。仙岛湖畔，一个个与大自然融为一体的家庭农场、水果采摘基地、田园综合体，成为许多游客观光的打卡之地。

约20分钟车程，记者来到景区附近的新街村食用菌种植基地，上百个温室大棚整齐排列。加工车间里，工人忙着分拣新鲜的香菇；大棚边，工作人员正挖坑抢种果树。

隔壁蔡贤村的桑葚园里，一串串鲜嫩泛红的桑葚果压弯了枝条。“再过几天，来仙岛湖的游客就可以采摘桑葚啦。”蔡贤村党支部书记蔡召成说，村合作社蚕桑产业已形成种养、加工、观光一条龙，年产值600多万元，村里生产的蚕丝被、桑葚干果和桑叶茶深受游客喜爱。

开业当天，仙岛湖景区接待游客900多人次。“面对疫情防控这道加试题，在游客停留时间上下功夫，在旅游品质上做文章，不断丰富旅游产品形态，定能吸引更多向往自然山水、回归田园生活的游客。”武汉大学市场营销与旅游管理系副教授桑祖南支招。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 01 版）