复工复产要系好“安全带”

习近平总书记近日就安全生产作出重要指示强调，当前，全国正在复工复产，要加强安全生产监管，分区分类加强安全监管执法，强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全。这为进一步做好安全生产工作、助力经济社会持续健康发展提供了根本遵循。

近年来，各地各部门和广大企业严格落实安全生产责任制，安全生产形势进一步好转，可是风险隐患仍然很多。本报近期收到不少读者来信反映，在复工复产的现阶段，安全生产方面仍有一些值得警惕的苗头和问题。

比如，受疫情影响，一些工厂已经停工多日。复工复产时，生产设备缺乏及时检修。有来信反映，某企业为了开足马力恢复产能，擅自改造供电网线，变压器处于过载运行状态，十分危险。还有，个别企业刚刚复工复产，日常管理较为松散，对于个别员工上班抽烟、不戴安全帽等行为，对于个别员工不戴口罩、厂房没消毒等疫情防控中的漏洞，往往是睁一只眼闭一只眼。

如此等等，隐患不少，一些地方已经接连发生了失火、工伤等事故，令人揪心。没有安全生产，就没有健康发展。越是复工复产的关键时期，越要绷紧安全生产这根弦，当前我们亟须查找不足、补齐短板。

从根本上说，一些企业和员工的安全意识还不够强。现实生活中，在效益和安全之间，总会有人选择前者，也总会有人“好了伤疤忘了疼”。

生命重于泰山，忽视安全就等于和危险接上头。创造再多的效益，如果发生安全事故，尤其是严重的安全事故，最终也将得不偿失。

此外，当前处于统筹疫情防控和复工复产的关键阶段，工作头绪多、任务重，安全监管是否得到足够重视？基层工作人员是否跟上了企业复工复产的节奏，做到监管执法及时到位？须知深入一线不走过场、排查隐患不留死角、筑牢安全生产防护堤，也是助力经济社会发展的重要方面。

复工复产在加速，安全生产要抓紧。各地各部门务必把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念。安全是人命关天的大事，决不能只重发展不顾安全，监管工作中更不能搞形式主义、官僚主义。广大企业也要自觉转变观念、提高认识、落实责任，着力消除妨害安全生产的每一处隐患。

广大员工应该抱着对社会、对自己、对家庭负责的态度，绷紧安全弦，时常看看日常操作的生产设备是否完好，身边的消防通道是否畅通，坚决把安全隐患消灭在萌芽状态。

保安全才能促发展。疫情发生以来，安全第一、生命至上，成为越来越多人的思想自觉、行动自觉。让安全生产的防护网、责任网织得更密更牢，更好地为经济社会持续健康发展保驾护航。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 07 版）