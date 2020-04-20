当前我国疫情防控向好态势进一步巩固，但保持疫情防控成果、防止疫情反弹的任务繁重，必须保持头脑清醒，做到慎终如始。

4月17日，习近平总书记主持召开中央政治局会议。在分析国内外新冠肺炎疫情防控形势、研究部署疫情防控工作时，会议强调必须倍加珍惜来之不易的防控成绩，巩固防控战果，绷紧疫情防控这根弦，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，因时因势完善外防输入、内防反弹各项措施并切实抓好落实，积极引导人民群众做好必要防护，不断巩固疫情持续向好形势，为人民群众生命安全和身体健康、经济社会秩序全面恢复提供有力保障。

经过一段时间艰苦努力，我国疫情防控形势持续向好，境内本轮疫情流行高峰已经过去，但境外疫情持续蔓延，我国面临境外疫情输入风险大幅增加。这警示我们，外防输入、内防反弹工作决不能放松，决不能掉以轻心、麻痹大意，决不能让疫情向好形势发生逆转。必须密切关注国际国内疫情形势变化，充分认识做好常态化疫情防控工作的重要性必要性，防控疫情要强调再强调、坚持再坚持，始终保持警惕、严密防范，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，精准落实到复工复产和社会生活各方面。

抓紧抓实抓细常态化疫情防控，就要把内防反弹各项措施落到实处，把疫情防控网扎得更密更牢。湖北省和武汉市要继续抓好疫情防控工作，精心治疗、悉心护理重症患者，抓实社区防控，压实企事业单位防控责任，对重点人群实行核酸检测应检尽检、对其他人群实行愿检尽检。其他地区要动态调整离汉人员管理和健康监测规定，同湖北省和武汉市互通互认核酸检测、隔离观察等方面信息。要加强对湖北省和武汉市经济社会发展和民生保障的政策支持，帮助群众解决就业、收入、就学等方面的实际困难。要继续加强北京市疫情防控工作，优化防控策略，认真落实防控责任和各项具体措施。各地要精准抓好内防反弹工作，对新增本土确诊病例要加强流行病学调查，及时发现其中暴露出的防控问题，加固薄弱环节、补上短板漏洞。

抓紧抓实抓细常态化疫情防控，就要加强和完善外防输入举措，进一步提高针对性和有效性。要把严防境外疫情输入作为当前乃至较长一段时间疫情防控的重中之重，筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线，不能出现任何漏洞。要继续加强对境外我国公民的关心关爱，驻外使领馆要做好领事保护和防护指导，发挥好侨团、留学生会等作用。要坚决守住守好口岸城市防线，优化医疗资源和救治力量布局，加强检疫检测能力建设。要加强集中隔离人员安全服务保障，做好健康监测和人文关怀。要深入推进疫情防控国际合作，同世界卫生组织深化交流合作，继续向有关国家提供力所能及的帮助，以多种方式为国际防疫合作贡献力量。

纵观国内外疫情形势，常态化疫情防控是一项艰巨繁重又较为持久的工作，各地区各部门必须有充分的思想准备和工作准备。突如其来的疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，只有把疫情防控这根弦绷紧，把常态化疫情防控抓紧抓实抓细，不麻痹、不厌战、不松劲，不断巩固发展疫情持续向好形势，才能为经济社会秩序全面恢复创造条件、提供保障。

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 01 版）