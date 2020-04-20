北京明确对八类人员必须核酸检测

为进一步落实“外防输入、内防反弹”的总要求，推进核酸检测“应检尽检”，在昨天举行的第86场北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫健委新闻发言人高小俊表示，北京疫情防控领导小组近日印发工作方案，明确对八类人员实施核酸检测。

高小俊介绍，涉及的八类人员分别为：一是新冠肺炎病例和密切接触者。对本市新冠肺炎确诊病例、疑似病例、出院第2周和第4周的复诊和随访患者、病例的密切接触者进行核酸检测。

二是发热门诊就诊人员。对发热门诊就诊人员全部进行核酸检测。

三是急需住院治疗患者。对有流行病学关联和呼吸道症状的患者在住院前进行核酸检测。

四是经北京口岸入境人员。经北京口岸入境人员全部进行核酸检测。对在京外第一入境点隔离观察未满14天解除隔离观察到京人员进行核酸检测。

五是武汉返京即将解除隔离观察人员。武汉返京人员在京隔离期满前，需要复检核酸。

六是中央和国家机关出差返京人员。在京中央和国家机关工作人员公务出差至国内低风险地区返京后隔离观察并进行核酸检测。

七是外地来京入住酒店宾馆人员。外地来京人员须持当地7天内核酸检测阴性证明。对复工复产中来京从事商务活动而当地又无法进行检测的人员可入住各区指定的酒店宾馆并进行核酸检测。

八是高三、初三外地返京和入境进京师生员工。高三、初三年级外地返京和入境进京师生员工须全部隔离观察14天，并进行核酸检测。

“相关工作已对全市有关部门和机构进行了安排，以上措施将根据疫情形势变化情况适时调整。目前，全市核酸检测机构已由2月初的17所增至50所，可适应当前检测需求。”高小俊说。（记者 武文娟 李泽伟）