突出常态化防控 湖北加快修复城市功能

新华社电 至17日24时，武汉市硚口区从中风险区进入低风险区，湖北省、武汉市全域进入低风险区……湖北省副省长杨云彦昨天在湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部举行的例行新闻发布会上说，3月25日解除离鄂通道管控措施、特别是4月8日解除离汉通道管控措施以来，湖北省坚持I级响应防控措施，疫情防控向好态势进一步巩固。

杨云彦说，湖北严格落实社区和公共场所防控措施，严格落实重点人群管理措施，严格落实外防输入措施，全面推进爱国卫生工作。对小区进出人员管理实行身份必问、信息必录、体温必测、口罩必戴。在武汉市对教师、医务人员、公共交通工具服务人员、大型商场等公共场所服务人员、监所和养老机构人员全面开展流调和核酸检测，对教师和医务人员进行血清抗体检测。对武汉市以外其他市州教师、医务人员全面开展核酸检测。对筛查发现的无症状感染者，参照确诊患者管控救治，严格落实筛查报告、隔离和医学管理、密切接触者管控等措施。

杨云彦表示，下一步，湖北将突出常态化防控，继续加强无症状感染者筛查防控，继续做好社区精准防控。对重点人群和特殊场所人员应检尽检，鼓励机关、企事业单位和个人根据复工需求进行筛查，愿检尽检、能检尽检。对排查出的无症状感染者和密接者应调尽调、应隔尽隔。同时，将有序恢复生产生活秩序，落实复工复产复市政策，加快修复城市功能。

他说，湖北将把稳投资、稳增长摆在更加突出位置，在常态化防控中抢时间抢机遇抢要素、优服务优管理优环境，加大招商引资力度，大力发展线上经济、数字经济、大健康产业，促进消费回补，培育壮大新经济新产业新模式，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。