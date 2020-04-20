越是面对挑战 越要稳住农业

手中有粮，心中不慌，粮食安全怎么强调都不为过。近年来，国际市场粮食价格几次出现“过山车”式大幅波动，我国粮食连续丰收、库存充足，粮食市场因此总体保持稳定。此次新冠肺炎疫情对各国粮食安全形成冲击，中国的饭碗牢牢端在自己手里，掌握了粮食安全主动权，也为打好抗疫持久战争取了主动权。

国务院联防联控机制4月19日召开新闻发布会，介绍抓好春季农业生产和农产品保供工作情况。农业农村部有关负责人介绍，近期随着疫情防控形势好转，农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有跌为主。分品种看，猪肉价格持续小幅下跌。从后期走势看，粮食库存充足，生猪产能持续恢复，家禽生产形势好转，应急蔬菜上市量增加，农产品市场有望继续保持总体稳定。（相关报道见03版）

昨天迎来春季的最后一个节气“谷雨”。“雨生百谷”，谷雨之后春播进入高峰，正是播种移苗、种瓜点豆的最佳时节。在疫情防控形势下，今年尤其要抓好农业生产和重要副食品保供稳价，夯实农业基础，当前重点是抓好今年的粮食生产。从夏粮情况看，我国小麦长势总体好于上年。从春播情况看，今年春播粮食面积呈增加态势，早稻秧苗长势比较好，为双季稻生产开了个好头。粮食生产只要季季紧抓、环环紧扣，今年是能够实现稳产保供的。

受新冠肺炎疫情影响，全球粮食供应形势引起社会高度关注。近期随着疫情全球蔓延，一些主要粮食出口国采取限制出口措施，网络上也一度出现“囤粮”的说法。事实上，我国已实现“谷物基本自给、口粮绝对安全”，进口大米占我国大米消费约1%，主要用于品种余缺调剂，一些国家粮食出口限制措施对我国影响十分有限。

从粮食库存看，我国粮食储备充足，小麦稻谷等口粮品种库存处于历史最高水平。目前我国粮食库存水平远高于国际安全线，特别是小麦和稻谷两大口粮的库存量，足够全国居民吃一年。从市场运行看，疫情发生以来，各地推动粮油加工企业复工复产，保障粮食物流运输通畅，粮油市场供应不脱销、不断档，米面粮油及各种重要副食品均是随买随有。

越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全，确保粮食安全是打好抗疫持久战的重要基础。当前，促进粮食生产已经有了一个好的开局，在一季度，我国农业保持相对平稳态势。最新数据显示，受疫情影响，我国一季度经济遭受严重冲击，国内生产总值同比下降6.8%。一季度，第二产业增加值下降9.6%，第三产业增加值下降5.2%，相比之下第一产业增加值下降3.2%，降幅最小，而且第一产业中的农业（种植业）增加值逆势增长3.5%，成为一季度经济报告中的亮点。

疫情对农业生产影响较小，主要因为农业生产在田间分散作业，基本不存在复工问题，也不存在人员聚集问题。尽管期间曾出现农业生产资料运输遇阻问题，但各地及时出台相关措施，逐渐消除了不利影响。

在赢得粮食生产好开局的同时，应高度关注因疫情导致的大量农产品积压问题。疫情期间，禽蛋、蔬菜水果等鲜活农产品出现滞销的原因复杂，有的是收购商未按照计划进行采购，有的是因为物流受限销路不畅，还有的是因农贸市场关闭或销售渠道暂停。农民收获了大量农作物，囤积在家易导致腐烂浪费。各地应加大力度保障运输畅通，不断开辟线上渠道，加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，及时采取各种措施保障农民利益，满足居民消费需求，确保重要副食品安全。

手中有粮，心中不慌，粮食安全怎么强调都不为过。近年来，国际市场粮食价格几次出现“过山车”式大幅波动，我国粮食连续丰收、库存充足，粮食市场因此总体保持稳定。此次新冠肺炎疫情对各国粮食安全形成冲击，中国的饭碗牢牢端在自己手里，掌握了粮食安全主动权，也为打好抗疫持久战争取了主动权。我们一定能有效应对包括疫情在内的各种突发事件考验，也一定能满足人民群众日常消费需求，确保十几亿人吃得饱、吃得好。