北京八类人员核酸检测应检尽检

4月19日，在北京市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊表示，为继续落实“外防输入、内防反弹”要求，将对八类人员进行核酸检测“应检尽检”，包括发热人员、确诊病例密切接触者、武汉返京人员、入境人员、初高三返京师生等。

此次发布会明确，按照此前国内防疫对于“四类人员”的检测要求，进一步对本市新冠肺炎确诊病例、疑似病例、出院第2周和第4周的复诊和随访患者、病例的密切接触者进行核酸检测；对发热门诊就诊人员全部进行核酸检测；对有流行病学关联和呼吸道症状的患者在住院前进行核酸检测。

对于自北京口岸入境人员和武汉返京人员，提出继续实施对经北京口岸入境人员全部进行核酸检测。对在京外第一入境点隔离观察未满14天解除隔离观察到京人员进行核酸检测；武汉返京人员在京隔离期满前，需要复检核酸；对在京中央和国家机关工作人员公务出差至国内低风险地区，返京后隔离观察并进行核酸检测。

根据最新通报，4月16日-18日间，北京市已连续3日未出现新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。目前，北京市有15个区已连续26天以上无本地报告新增确诊病例。

眼下随着全市疫情逐步得到控制，企业复工复产和学校开学进度也在逐步恢复正常，北京市初、高三年级人员将分别于5月11日和4月27日正常返校学习。市卫健委明确对外地来京人员及返京师生全部进行核酸检测和14天隔离观察。其中，外地来京人员须持当地7天内核酸检测阴性证明；对复工复产中来京从事商务活动而当地又无法进行检测的人员，可入住各区指定的酒店宾馆并进行核酸检测；初、高三年级外地返京和入境进京师生员工须全部隔离观察14天，并进行核酸检测。

在走访北京西站过程中，海淀区政法委工作人员曾告诉北京商报记者，旅客抵京后，各区将按是否持有核酸检测证明为标准进行人员分流。对已做核酸检测的旅客，经正常询问和体温检测后可被分流至各小区进行为期14天的居家隔离；对未做核酸检测的旅客将统一乘车被带往指定地点，为其进行核酸检测。在居家或集中观察期满前，区疾控部门还将进行核酸检测复检，结果呈阴性的，才可解除观察。

高小俊表示，目前相关单位已对全市有关部门和机构进行了安排，目前，全市核酸检测机构已由2月初的17所增至50所，可适应当前检测需求。

此外，4月18日，北京金域医学实验室与京东健康达成合作，上线“新冠病毒”核酸检测在线预约服务，成为全国首个提供核酸检测服务在线下单及预约的平台。据悉，北京金域医学实验室是北京市卫健委公布的面向团体和个人提供新冠病毒核酸检测的官方指定机构之一，目前在北京设有两个检测采样点，分别位于朝阳区北京凯迪克格兰云天大酒店、海淀区北京泰富酒店。进京人员均可通过京东App提前购买检测服务并预约检测采样。（记者 陶凤 刘瀚琳）