北京：推进对八类人员“应检尽检”

据新华社北京4月19日电 记者19日从北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，为进一步落实“外防输入、内防反弹”的总要求，推进核酸检测“应检尽检”，北京疫情防控领导小组明确对八类人员实施核酸检测。

“一是新冠肺炎病例和密切接触者。”北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，对北京市新冠肺炎确诊病例、疑似病例、出院第2周和第4周的复诊和随访患者、病例的密切接触者进行核酸检测。

发热门诊就诊人员是全部进行核酸检测的第二类人员，急需住院治疗患者是第三类人员，对有流行病学关联和呼吸道症状的患者在住院前进行核酸检测。

“第四类是经北京口岸入境人员。”高小俊说，经北京口岸入境人员需全部进行核酸检测，对在京外第一入境点隔离观察未满14天解除隔离观察到京人员进行核酸检测。

第五类是武汉返京即将解除隔离观察人员。武汉返京人员在京隔离期满前，需要复检核酸。

第六类是中央和国家机关出差返京人员。在京中央和国家机关工作人员公务出差至国内低风险地区返京后，需要进行隔离观察并进行核酸检测。

“第七类是外地来京入住酒店宾馆人员。”高小俊说，外地来京人员须持当地7天内核酸检测阴性证明。对复工复产中来京从事商务活动而当地又无法进行检测的人员，可入住各区指定的酒店宾馆并进行核酸检测。

第八类需要进行核酸检测的人员，是高三、初三外地返京和入境进京师生员工。“高三、初三年级外地返京和入境进京师生员工须全部隔离观察14天，并进行核酸检测。”高小俊说。

以上措施将根据疫情形势变化情况适时调整。目前，北京市核酸检测机构已由2月初的17所，增至50所，可适应当前检测需求。