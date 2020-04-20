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违法违规出口医疗物资 将“一处失信、处处受限”

2020年04月20日08:05 来源：南方日报

　　据新华社北京4月19日电 继16日通报3起违法违规出口医疗物资案例后，海关总署19日再度曝光3起典型案例，并表示将加大曝光力度，让违法者“一处失信、处处受限”。

　　案例一：4月8日，黄埔海关查获广州某企业申报出口一次性防护口罩（非医用）70.6万个、一次性医用口罩83.8万个。经查验，实际货物为多种品牌、多个厂家生产的防护口罩（非医用），其中有10万个口罩无生产标识，部分口罩包装袋与外包装盒印制的生产标识、质量标准、生产厂家等均不相符，另夹藏有无生产标识的额温枪和体温计共975支。同时，该企业还存在冒用其他公司医疗器械产品注册证书申报的情形。当事人涉嫌生产销售伪劣产品罪。4月17日，黄埔海关缉私局将此案移交地方公安机关立案侦办。

　　案例二：4月7日，天津海关查验发现青岛某商贸公司申报出口的27吨黑铁丝中夹藏有未申报的3M牌N95口罩2.16万个。经专业机构鉴定，上述口罩为不合格产品，当事人涉嫌生产销售伪劣产品罪。4月16日，天津海关缉私局将此案移交口罩购买地公安机关立案侦办。

　　案例三：4月16日，北京某公司向广州海关申报出口非医用口罩64.9万个。经查验，该批口罩实际为医用口罩，报关时未提交医疗器械产品注册证书和出口医疗物资声明，当事人涉嫌逃避商品检验。4月18日，广州海关缉私局对此立案调查，本案正在进一步调查过程中。

(责编：许晓华、李轶群)


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