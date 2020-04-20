农业农村部：农产品流通基本恢复 价格稳中有跌

新华社北京4月19日电 农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍19日在国务院联防联控机制新闻发布会上说，近期随着疫情防控形势好转，我国农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有跌为主，其中全国猪肉批发的周均价连续7周下跌。

陈萍表示，今年以来，受疫情影响，部分地区的农产品产销衔接阶段性受阻，价格波动比较大，但由于我国农业产能稳、总量足，市场运行基本平稳。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，随着经济运行秩序逐步恢复，“菜篮子”产品消费需求回升，从当前生产情况来看，供应总量是有保障的。

刘莉华表示，2月份以来，各地积极扩大蔬菜生产、扩种速生叶菜，全国蔬菜面积保持稳定增加的态势。目前全国蔬菜在田面积6700多万亩，比2月底增加2000多万亩，为保障供应打下了面积基础。此外，全国公路运输基本恢复畅通，阻碍蔬菜采收出村的卡点也基本取消，农产品批发市场、大型商超、便利店基本恢复了正常营业，为蔬菜顺畅销售提供了保障。

“从后期走势看，粮食库存充足，生猪产能持续恢复，家禽生产形势好转，应季蔬菜上市量增加，农产品市场有望继续保持总体稳定。”陈萍表示。

陈萍表示，下一步，农业农村部将以粮食和生猪为重点，进一步抓好农业生产，加强市场监测预警，做好产销对接服务，切实保障农产品供应。